Фото с первой выставки Узбекистана в Душанбе, которая прошла в апреле прошлого года

По итогам прошедшей 10 января в Душанбе межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном, которая прошла под председательством премьер-министров двух стран Кохира Расулзода и Абдуллы Арипова, достигнута договоренность о проведении выставок продукции двух государств в 2018 году.

Для стимулирования взаимной торговли стороны договорились провести выставки продукции двух государств. Товары, произведенные в Узбекистане, представят в Душанбе в первой половине этого года, товары из Таджикистана представят в Ташкенте во второй половине года, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

Точная дата проведения выставок будет установлена в ближайшее время.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении масштабных дней культуры Узбекистана в Таджикистане в 2019 году и Таджикистана в Узбекистане - в 2020 году.

Напомним, первая выставка-ярмарка промышленных товаров Узбекистана прошла в Душанбе во второй половине апреля 2017 года. Свою продукцию тогда на четырехдневном мероприятии в Душанбе представили более 160 узбекских компаний. В общей сложности было выставлено более 1,5 тысяч наименований товаров, произведенных в Узбекистане. По итогам выставки и прошедшего форума предпринимателей двух стран тогда были подписаны почти два десятка документов о сотрудничестве на сумму более 35 миллионов долларов.

В октябре прошлого года около 150 компаний из Таджикистана представили свою продукцию в Ташкенте. Она проходила в павильонах «Узэкспоцентра» с 11 по 14 октября.

На таджикской выставке были представлены производители строительных материалов, продукция горнодобывающей промышленности, машиностроительной промышленности и обработки металлов (промышленные взрывчатые материалы, алюминиевые профили, строительная арматура).

Из легкой промышленности на выставке были представлены хлопковая пряжа и материи, швейная и трикотажная продукция, носки, обработанная кожа вет-блю, ковровая продукция, атлас, продукты питания.

В том же году, в мае, впервые за годы независимости в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана. Тогда в Душанбе также приезжали 44 артиста и музыканта.

Дни таджикской культуры в Узбекистане состоялись в октябре: торжественное открытие прошло в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте 11 октября.

До этого в последний раз Дни таджикской культуры в Узбекистане проходили 20 лет назад, в 1997 году.

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