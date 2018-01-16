Государственное учреждение по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает о неустойчивой погоде в республике с 16 по 17 января.

Как отмечается в предупреждении таджикских синоптиков, в эти дни в долинах ожидается дождливая погода, а в горных районах страны – снег.

Осадки в виде дождя, переходящего в снег, ожидаются и в долинах. «Мокрый» снег выпадет уже сегодня вечером и в столице республики.

16 января ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а на горных перевалах -до 20-25 м/с.

Также ожидается понижение дневной температуры на 8 градусов.

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