Клиенты «Банка Эсхата» Сафаршо Кудратов и Музаффаров Маликмансур из Мастчинского района, а также Амонов Махмадчобир и Турабоев Салимчон из района Спитамен получили в качестве гранта 20% от стоимости кредита от Европейского Союза.

Церемония награждения проходила в Мастчинском и Спитаменском районах в рамках дня открытых дверей по проекту ECTAP – «Проект повышения конкурентоспособности агробизнеса в Таджикистане». Выдача грантов в рамках проекта ECTAP предусмотрена со стороны Европейского Союза.

Данное мероприятие также организовано в Аштском районе Согдийской области. На мероприятиях приняли участие представители местной власти, председатели дехканских хозяйств, представители государственных и частных предприятий, поставщики сельхозмашин и техники, а также сотрудник проекта ECTAP и Банка Эсхата.

Представителям аграрного сектора были продемонстрированы сельхозмашины и сельхоз оборудования таких компаний, как кооператив «Сароб», ОО «Нексигол Мушовир», ООО «Агролиз» и ООО «АКТЕК».

В свою очередь, представители проекта ECTAP Усмонкул Ботуров, Парвин Джаборов и Шоахмад Мирзоахмедов ознакомили гостей с целями и условиями проекта. Банк Эсхата представлял координатор по развитию агрокредитов Алиджон Сулейманов. Присутствующим рассказали о возможностях и выгоде данного проекта для дехканских хозяйств, подробно остановились на условиях получения техники и сельхоз оборудования через кредитную линию Банка Эсхата. Также было отмечено, что клиенты имеют возможность получить доступные кредиты для развития своей деятельности в рамках проекта на такие цели, как растениеводство, садоводство, виноградарство, развитие отрасли животноводства и обеспечения населения мясной и молочной продукцией.

С речью выступили представители сельскохозяйственного сектора вышеназванных регионов. Одним из них был Бахтиер Усмонов - заместитель сельскохозяйственного управления Аштского района. Он подчеркнул актуальность проекта ECTAP, отметив, что данный проект вносит положительный вклад в развитие аграрного сектора страны и является отличной финансово - технической возможностью для дехканских хозяйств.

Напоминаем, что проект ЕСТАР финансируется Европейским Союзом в партнерстве с Европейским Банком Реконструкции и Развития и Банк Эсхата является партнером данного проекта.