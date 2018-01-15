Коллеги руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова, который продолжает оставаться в СИЗО города Худжанда, сделали заявление по поводу его задержания и инкриминируемых ему статей.

Заявление, подписанное директором программ КВН Виктором Вдовиченко, редактором и ведущим лиги «Ала-Тоо» Эльдияром Кененсаровым (команда КВН «Азия микс»), а также редактором центральной лиги Москвы и Подмосковья Алексеем Ляпичевым (команда КВН «Незолотая молодёжь»), размещено на сайте Московской лиги КВН.

Мы приводим его текст:

«Уважаемые кавээнщики, зрители и болельщики нашей игры!

Не так давно мы узнали о том, что руководитель команды КВН сборная Таджикистана Хайрулло Мирсаидов попал под следствие, арестован и находится в тюрьме города Худжанд. Мы не сомневаемся в честности Хайрулло Мирсаидова, но не имеем права и не будем комментировать финансовые обвинения - в этом должно разобраться следствие.

Для нас принципиально важно следующее: среди инкриминируемых руководителю команды КВН Таджикистана статей есть и самая тяжёлая - «Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды». Эту статью связывают, в том числе с непосредственной деятельностью команды КВН сборная Таджикистана, её шутками и выступлениями.

Сборная Таджикистана успешно играла в официальных лигах ТТО «АМиК» «Ала-Тоо» (г. Бишкек) и Лиге Москвы и Подмосковья (г. Москва) Предыдущий состав сборной также под руководством Хайрулло Мирсаидова принимал участие в телевизионном Кубке СНГ в 2010 году.

Шутки команды никогда не были направлены на возбуждение какой-либо вражды или розни, при этом первым человеком, который за этим следил, был сам руководитель команды.

Сотни земляков-болельщиков приходили на игры сборной Таджикистана, со сцены звучали добрые слова о родной стране, в зале развевался государственный флаг, а сама команда показывала зрителям Таджикистан как страну умных, интеллигентных людей с чувством юмора и самобытной культурой.

За последние три года руководитель команды Хайрулло Мирсаидов сделал многое для того, чтобы нынешняя сборная Таджикистана приблизилась к попаданию в телевизионные лиги, что является мечтой для любого кавээнщика.

Кроме того, он с энтузиазмом занимался развитием школьного и студенческого КВН в Таджикистане, надеялся подготовить достойную смену нынешней сборной, вслед за Казахстаном и Кыргызстаном показать молодёжь своей страны всему миру на Первом канале. Теперь все эти планы под большим вопросом.

Надеемся, что эта резонансная и неприятная история получит скорое и справедливое завершение, а КВН в Таджикистане продолжит развиваться вопреки всем трудностям».

Хайрулло Мирсаидова задержали 5 декабря 2017 года сотрудники прокуратуры Согдийской области. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

"Мой сын не признает себя виновным", - сказал в интервью «АП» Хабибулло Мирсаидов - отец руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова.

Отец также подчеркнул, что Хайрулло требует тщательно провести проверку всех так называемых «документов», собранных против него.

Ранее «АП» со ссылкой на информированный источник в администрации главы Согдийской области сообщало, что дело руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова могло и не дойти до органов прокуратуры.

«У Мирсаидова просто попросили предоставить финансовый отчет, а он публично и бездоказательно заявил о взятке», - заявил тогда источник.

По его словам, в конце октября - начале ноября этого года в результате проведенного внутреннего аудита со стороны Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области финансовой деятельности Мирсаидова (в качестве капитана команды КВН «Сборная Таджикистана», которая финансировалась за счет бюджета области), была выявлена недостача в размере 16 тыс. 800 сомони.

«Об этом было доложено руководству области, и по данному вопросу было принято решение пригласить Мирсаидова в администрацию главы области и получить от него разъяснение. Однако в ходе беседы с представителями администрации области Мирсаидов, вместо отчета, публично заявил, что глава Управления по делам молодежи и спорта Согда Олим Зохидзода потребовал от него взятку в размере 1 тыс. долларов США. После данного заявления Зохидзода официально обратился в органы прокуратуры с иском о том, что Мирсаидов публично оклеветал его», - сообщил источник.

Далее, по словам источника, в ходе проведения проверки по данному заявлению прокуратурой установлено, что размер финансовой недостачи Мирсаидова составляет 26 тыс. сомони.

«Кроме того было установлено, что Мирсаидов подделал некоторые документы финансовой отчетности. На основании вышеизложенных фактов в отношении Хайрулло Мирсаидова прокуратурой Согда возбуждено дело по статьям 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ», - сообщил источник.

Однако тогда Источник в администрации Согда не смог прокомментировать откуда в деле Мирсаидова появилась статья 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды).

Ранее Аскар Турсунов, адвокат Хайрулло Мирсаидова, сообщал «АП», что его подзащитный «не жалуется на условия содержания и состояние здоровья».

О других подробностях общения со своим подзащитным Турсунов не сообщал, так как «подписал подписку о неразглашении сведений, касающихся расследования уголовного дела Мирсаидова».

Напомним, в ноябре Хайрулло Мирсаидова обратился к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области".

Между тем, глава управлении по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода в телефонном разговоре с «АП» отказался комментировать задержание Хайрулло Мирсаидова.

На вопрос отчитался ли до задержания Мирсаидов перед управлением по полученным ранее средствам Зохидзода ответил: «все вопросы по данному делу задавайте прокуратуре».

Хайрулло Мирсаидов обвинял главу Управления молодежи и спорта Согдийской области во лжи.

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