Больше всего денег в 2018 году планируется потратить на топливно-энергетический комплекс и образование страны. Все доходы и расходы государственного бюджета, смотрите прямо здесь.
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