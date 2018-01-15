Директор общеобразовательной школы №68 из Рашта оштрафован на сумму 150 тыс. сомони за то, что взял взятку в 500 сомони.

«Директор школы Я. Толибов взял взятку в 500 сомони у учительницы этой же школы Н. Эшоновой для изготовления незаконного аттестата для дочери Эшоновой», сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

По данным источника, приговором суда Раштского района оба педагога оштрафованы – директор на 150 тыс. сомони, учительница – на 100 тыс. сомони.

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