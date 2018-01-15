12:46, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

Драка между двумя молодыми людьми закончилась летальным исходом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции по подозрению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью был задержан 19-летний житель Б. Гафуровского района области, сообщили в УМВД Согдийской области.

«Задержанный 8 января на АЗС «Аорум ойл», находящегося на территории джамоата Унджи данного района, в результате конфликта избил своего сверстника 19-летнего жителя данного джамоата. В результате, юноша от полученных тяжелых травм скончался в больнице», - сообщил источник.

Источник отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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