Невероятный торт высотой 4,2 метра и стоимостью $179 тысяч, изготовленный российский кондитером Ренатом Агзамовым для свадьбы в Шымкенте, поразил казахстанцев, сообщает CA-News.

Видео и фото кондитерского шедевра размещены в социальных сетях.

Как написал на свой странице в Instagram сам Ренат Агзамов, его команде потребовалось три дня на создания четырехметрового торта.

Музыкальный продюсер Жан Муканов на своем канале в Telegram сообщил, что этот торт был заказан на свадебное торжество в Шымкенте.

"Вчера в Шымкенте, в отеле Rixos, прошла Красивая Свадьба! Было немало звезд, но гостей уже звездами сложно удивить, даже Валерия с Шоном были в рядах уже обычных артистов. Главными хитами вечера, да и всех соцсетей, были торт и боксер! Кстати, торт от знаменитого кондитера Р. Агзамова, а боксер - наша легенда Геннадий Головкин. Вот. Ну а я от всей души желаю счастья молодоженам!" - написал Муканов в Telegram.

Он уточнил, что лично знает семью, которая проводила свадебный той. "Очень хорошие люди и состояние свое, я уверен, заработали честно", - написал Муканов.

Высота торта 4,2 метра, диаметр 3 метра, вес около 1500 кг.

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