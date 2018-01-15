Новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в течение ближайших двух-трех лет может инициировать создание союза государств Центральной Азии по аналогу Евросоюза.

Такое мнение высказал таджикский политик и журналист, профессор Ибрагим Усманов, который в разные годы был госсоветником президента, главой Комитета по ТВ и радио республики, депутатом Верховного совета страны.

Усманов убежден в том, что Мирзиёев намерен вернуть Узбекистану неформальный статус лидера государств Центральной Азии.

«Ташкент до начала 90-х годов прошлого века был неформальным лидером среди стран региона, который у него отобрал Казахстан. При этом Мирзиёев не претендует на роль гегемона в регионе, он прекрасно понимает, что с соседями всегда необходимо наладить взаимовыгодное сотрудничество», - отметил он.

Таджикский политик уверен в том, что популярность президента Узбекистана среди населения республики и других стран региона за год вырос до такой степени, что ему может позавидовать любой политик.

«Я убежден в том, что в ближайшее время президент Узбекистана выступит с новыми инициативами по защите культуры, языка, образования национальных меньшинств региона», - подчеркнул эксперт.

В течение более одного года, как Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана, Ташкент сильно активизировал политику сближения с государствами региона, были решены многие проблемы, которые страны Центральной Азии не могли решить при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове.

Эксперты считают, что благодаря открытости политики Мирзиёева доверие между странами региона выросло в разы. За год правления Мирзиёева отношения Ташкента с Душанбе кардинально изменились, решен вопрос по строительству Рогунской ГЭС, неуклонно растет товарооборот, Таджикистан и Узбекистан стоят на пороге решения вопросов связанных с визой и границей, увеличились контакты деятелей культуры и науки.

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