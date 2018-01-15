Приговором Верховного суда Таджикистана к длительному тюремному заключению приговорен член бандформирования времен гражданской войны в республике.

Осужденный 43-летний житель джамоата Муджихарф Нурабадского района Неъматулло Назиров был членом банды Абдулло Рахимова, более известного как Мулло Абдулло, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

Пот данным источника, Назиров признан виновным в том, что в начале 1994 года добровольно выступил в ряды незаконного вооружённого формирования, и по май 1998 года был его активном членом.

«23 июня 1996 года Назиров и его подельники с использованием огнестрельного оружия совершили налет на автобус с пассажирами на территории Нурабадскго района. Тогда в результате налета погибли один сотрудник МВД Таджикистана и пятеро пассажиров, шестеро пассажиров автобуса получили огнестрельные ранения», - сообщает пресс-центр.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Таджикистана Неъматулло Назиров приговорен к 15 годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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