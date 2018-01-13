В США нашелся обладатель счастливого лотерейного билета Mega Millions с джек-потом в $451 млн. Им оказался 20-летний житель Флориды Шейн Мисслер, который уже пообещал потратить средства на свои увлечения, семью и благо для всего человечества, сообщает РБК.

Главный приз Mega Millions вошел в десятку крупнейших за всю историю лотерей в США. Выигрышные номера лотереи стали известны еще 5 января, однако победитель не объявлялся около недели. Накануне обладатель джек-пота все же продемонстрировал выигрышный билет и был признан победителем.

Победитель лотереи, Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи. Он предпочел получить сразу максимальную сумму выигрыша. По правилам лотереи, в этом случае выплачиваемая ему сумма ограничивается до $281,9 млн. В противном случае, средства могли выплачиваться ему ежегодными взносами на протяжении нескольких лет.

Мисслер отметил. что верит в то, что те, кто придерживаются «позитивного мышления» всегда получают в итоге вознаграждение. «Мне всего 20, но я надеюсь использовать выигрыш для того, чтобы тратить его на свои увлечения, помочь моей семье и сделать что-то полезное для человечества», — рассказал он.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus