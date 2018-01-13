От сильного удара девочку заблокировало в машине

Поздно вечером, 12 января, на окраине Душанбе произошла авария - автомашина марки «Hyundai Starex» столкнулась со стоявшей на обочине дороги выемочно-погрузочной машиной (мехлопата).

На место аварии первыми прибыли спасатели Специального отряда быстрого реагирования Управления КЧС по городу Душанбе.

Водитель микроавтобуса на ночной трассе не увидел стоявшую на обочине машину, сообщили «АП» в КЧС.

«На момент ДТП в микроавтобусе находилась несовершеннолетняя жительница Кубодиёнского района Хатлонской области. От удара девочка получила серьезную травму и была заблокирована в машине».

По словам источника, прибывшие на место спасатели, деблокировали двери и эвакуировали девочку в карету «скорой помощи». В настоящее время она находится в больнице. Водитель не пострадал.

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