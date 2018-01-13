Указом президента РТ Эмомали Рахмона Джамолиддин Убайдулло назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан во Французской Республике.

Джамолиддин Убайдуллоев – сын председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ Махмадсаида Убайдуллоева – до этого занимал должность руководителя Управления стран Европы и Америки МИД РТ.

На посту посла он сменил Хомиджона Назарова, который соответствующим Указом освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Другим Указом президента Курбон Хакимзода назначен председателем Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. На этом посту он сменил Раджаббоя Ахмадзода, который назначен новым главой Согдийской области.

В связи с преобразованием структуры министерства сельского хозяйства РТ от занимаемых должностей освобождены начальник Государственной племенной службы Минсельхоза РТ Фазлиддин Икромов и начальник Службы государственной инспекции по фитосанитарии, карантину растений и контролю семян

Минсельхоза РТ Ниматулло Таваров.

В связи с преобразованием структуры Минздрава РТ от занимаемой должности освобождены руководитель Службы государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной защиты населения Минздрава Гафур Мухсинзода и руководитель Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью министерства Султон Бекмуродзода. Постановлением правительства страны Султон Бекмуродзода назначен начальником Службы государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения Минздрава РТ.

Еще одним правительственным постановлением председателем Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан назначен Фарход Камолзода.

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