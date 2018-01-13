Из-за снежного бурана 11 января в Астане были эвакуированы 149 человек, за медицинской помощью обратились более 50 человек, повреждения получили свыше 26 жилых домов, в полицию поступило 175 сообщений о ДТП. В данный момент режим чрезвычайной ситуации отменен, городские службы устраняют последствия стихии, сообщает Tengri News со ссылкой на администрацию города.

За прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 39 человек, которые во время урагана получили ушибы, переломы и другие травмы различной степени тяжести. Руководитель управления здравоохранения Камалжан Надыров сообщил, что два пациента были госпитализированы, остальные пострадавшие получили рекомендации по лечению и были направлены в поликлиники по месту жительства, пишет Zakon.kz.

«Был госпитализирован пациент 1966-го года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему была проведена операция, трепанация черепа, удаление гематомы. В данное время пациент находится в реанимации, состояние тяжелое», – сказал Камалжан Надыров 12 января на пресс-конференции.

По данным управления здравоохранения города Астаны за медицинской помощью обратилось 18 человек: 13 пришли в травматологический пункт самостоятельно, пять человек вызвали «Скорую» и один был госпитализирован, пишет «New Times.kz».

«У 17 пострадавших выявлены ссадины, ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы, которые оценили, как удовлетворительной и средней степени тяжести», – сообщил представитель пресс-службы ведомства.

В Северо-Казахстанской области во время бурана пропал 20-летний учитель, житель села Береке. Местная полиция организовала поисковую операцию. Сегодня его тело без признаков насильственной смерти было обнаружено в 10 километрах от села, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области. Из-за бурана врачи не смогли перевезти преждевременно родившуюся девочку из Иртышска в областной перинатальный центр в Павлодаре. Спасти ребенка не удалось, сообщает Pavlodar News. В пригороде Астаны, по предварительным данным, от переохлаждения скончался 60-летний мужчина, сообщает телеканал KTK.

Как сообщила пресс-секретарь акима (главы администрации) Астаны Эльвира Жургенбаева, в городе от урагана пострадали четыре школы и три детских сада, ветер сорвал основную часть кровли Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина. Теперь занятия во всех учебных заведениях возобновлены.

«Выявлены факты падения строительных материалов с крыш и стен зданий по 26 жилым домам. Пострадали социальные объекты - организации образования. В основном ветром были сорваны кровли зданий, повреждены линии электропередачи, водопроводные трубы, стеклопакеты и рамы окон», – сказала она.

По ее словам, в Астане во время урагана развернуло 131 светофор, пострадали 16 остановок.

Представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что за сутки было зафиксировано семь случаев срыва кровли зданий и три случая отключения электроснабжения: в поселке Ильинка – 12 жилых домов, а также ЖК «Ситилайк» и «Жагалау-3». Уже к середине дня электроснабжение было восстановлено.

С помощью службы 112 Астаны было эвакуировано 149 человек, которые 11 января выехали из пригорода в сторону столицы, говорится в сообщении на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям.

«На телефон службы 112 поступило около четырех тысяч сообщений, все они были отработаны своевременно. В городе было эвакуировано 149 человек, из них 17 детей и 79 единиц техники. Люди выехали со стороны Коянды на работу в Астану и, получается, не могли доехать. Им пришлось оставить свои машины. А нам уже пришлось эвакуировать всех с места, привезти в Астану. Мы людей посадили на машины и привезли в город», – сообщил начальник управления службы Болатбек Амрин.

Замначальника полицейской службы города Арман Атыбеков заявил, что все трассы по шести направлениям, ведущим из Астаны, в данный момент открыты. Он добавил, что из-за повреждений автомобилей и другого транспорта в службу обратились 82 раза, а из снежных заносов были вытянуты 70 машин, 17 человек эвакуировали.

«В результате непогоды в полицию поступило 175 сообщений о ДТП», - отметил он.

В Павлодарской области остались без света 75 населенных пунктов, рассказал начальник единой дежурной диспетчерской службы ДЧС Павлодарской области Аскарбек Омаров.

«В основном пострадали северные районы области – Качирский, Иртышский, Актогайский, Железинский, Павлодарский, а также Экибастуз и его сельская зона, - сказал Аскарбек Омаров. – Там в настоящее время ведутся восстановительные работы. В кризисном центре работает оперативный штаб и наш личный состав, а также те подразделения, которые занимаются восстановлением электросетей», – отметил он.

Утром 12 января для расчистки снега на улицы города было выведено 1500 рабочих и 1309 единиц спецтехники, написал на своей странице в Facebook аким столицы Асет Исекешев. Было убрано 35 тысяч кубометров снега.

Из-за резкого увеличения количества страховых случаев компания «Евразия» в Астане открыла горячую линию для получения консультаций и помощи в оформлении документов, необходимых для осуществления страховой выплаты. За сутки в страховую компанию обратилось 70 человек при 30-40 человек в обычные дни, пишет«New Times.kz».

Как писала «Фергана», 11 января в Астане из-за погодных условий в Астане был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Буран бушевал в столице Казахстана весь день и нанес значительный ущерб жителям города. Так, к середине дня было зарегистрировано 17 пострадавших, произошло не менее 60 ДТП, ветер сорвал крыши домов и повалил городскую елку. Занятия в колледжах и школах были отменены, прекратил работу аэропорт имени Нурсултана Назарбаева. Было остановлено движение во всех шести областях Казахстана.