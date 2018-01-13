Чего в первую очередь ждут таджикистанцы от перспектив развития отношений между Таджикистаном и Узбекистаном мы узнали, проведя опрос на столичных улицах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, особенно с Таджикистаном.

На этой неделе в ходе рабочего визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Таджикистана наряду с подготовкой предстоящего государственного визита президента Шавката Мирзиёева в республику были обсуждены перспективы развития отношений двух государств.

Согласно достигнутым договоренностям, в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан подпишут ряд новых документов, в том числе «О взаимных поездках граждан».

Мы обратились к жителям столицы с вопросом: каких изменений в первую очередь вы ждете от дальнейшего развития отношений между Таджикистаном и Узбекистаном?