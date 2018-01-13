Джафъар Нурматов из города Душанбе, Абдуджалилов Эчод из города Худжанда, а также Татьяна Абдукаримова из Курган-Тюбе стали победителями завершающего тура акции «Хариди бурднок» от Банка Эсхата. Им вручены сертификаты на получение денежного приза в размере 2300 сомони.

Одним движением руки при оплате картой Банка Эсхата за покупку, наши победители, еще не зная, что станут обладателями денежного приза, получили смс с счастливыми порядковыми номерами, которые позже оказались выигрышными.

Хариди бурднок! Действительно их покупка оказалась выигрышной! Потратив определенную сумму на приобретение товаров для личных нужд и оплатив картой Банка Эсхата, они еще и выиграли денежные призы.

Победители были определены методом случайной выборки специальной комиссией акции «Хариди бурднок». Также комиссией акции определены 23 самых активных участников. На их карты также будет переведена небольшая денежная сумма в качестве благодарности за активное участие в акции.

Банк Эсхата поздравляет всех победителей акции, а также благодарит всех остальных участников. Также банк благодарит своих партнеров – предприятии торговли и сервиса, а также АЗС за содействие в проведении акции «Хариди бурднок».

В 2017 году акция «Хариди бурднок» стала первым толчком для стимулирования населения в использовании безналичных платежей, развития карточного бизнеса в стране и исполнения Постановления Правительства Таджикистана «О мерах по развитию безналичных платежей посредством платежных карт». Согласно данному Постановлению все торговые центры и точки сервисного обслуживания обязаны приобрести POS-терминалы для приема безналичных платежей посредством платежных карт.

«Очень надеемся, что данная акция стала не только началом развития безналичного платежа среди населения, но и станет его продолжением, потому что держатели банковских карт Банка Эсхата уже почувствовали преимущества использования платежных карт», – отметили в координационном центре Департамента розничного бизнеса Банка Эсхата.

Стоить отметить, что с акцией «Хариди бурднок» Банк Эсхата также смог посодействовать повышению финансового образования населения, что является одной из актуальных задач финансовых институтов нашей страны.