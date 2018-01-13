Облик крупных городов Таджикистана кардинально меняется – небоскребы-бизнес центры и жилые многоэтажки давно перестали быть чем-то удивительным. Вместе с тем возникли новые вызовы с безопасностью жителей, а именно участившиеся случаи поломок лифтовых конструкций. Как быть, если вы застряли в лифте или же, того хуже, он начал падать, рассказал директор ведущей компании в области лифтостроения страны «Top engineering» Джайхун Хошматов.

- Думаю, разговор стоит начать с того, чего категорически нельзя делать, если вы оказались в неисправном лифте, поскольку неправильные действия в этот момент могут привести к катастрофе, - сообщает Джайхун Хошматов.

Главное, по словам эксперта, не паниковать и ни в коем случае не пытаться выбраться из лифта самостоятельно, пытаясь отрыть двери. Не следует также раскачивать кабину лифта или нажимать на все кнопки подряд.

И поскольку в этот момент практически все начинают нервничать, Джайхун советует, занять себя «правильными» делами. Во-первых, найти кнопку вызова диспетчера – она есть во всех лифтах. Нажмите на нее и ответьте на вопросы диспетчера, он вызовет к вам бригаду ремонтников. Если в кабине лифта кому-то стало плохо, сообщите о необходимости помощи медиков.

Относительно падения лифта в шахту отметим, что это очень редкое явление. Лифты оборудованы приспособлениями, которые затормаживают кабину в случае обрыва тросов. Тем не менее, рекомендуется помнить о некоторых правилах безопасности. Если лифт начинает стремительное движение вниз, вам нужно как можно быстрее нажать на кнопку «Стоп» и принять безопасную позу. Можно сесть спиной к стенке кабины на корточки, упершись руками в пол, или лечь на пол лицом вниз в центре кабины, уткнувшись головой в сумку. Эта поза поможет зафиксировать тело. Специалисты КЧС отмечают, что чем менее подвижны вы будете в момент остановки, тем меньше пострадаете.

Если кнопка вызова диспетчера не работает, вы можете попытаться позвонить по телефону компании, обслуживающей лифт, если этот номер указан в кабине лифта и если ваш телефон ловит сеть сотового оператора.

Но если дозвониться нет возможности или у вас не получается - не отчаивайтесь, а громко зовите на помощь.

- Звать на помощь тоже нужно правильно. Если вы будете стучать по стенам кабины лифта, шансы на то, что вас услышат – минимальны, так как шахта заглушает все звуки. Стучаться и громко звать на помощь нужно исключительно в двери лифта, - подчеркнул Джайхун Хошматов. - Безусловно, перспектива застрять в лифте и провести там неопределенное количество времени не радует никого, и если есть возможность обезопасить гражданских лиц от подобных инцидентов, ее нужно использовать, что мы и пытаемся сделать.

Джайхун Хошматов рассказал об инновационной для стран Центральной Азии системе диспетчерского контроля за работой современных лифтов, внедренной в Душанбе в январе этого года. Данная система запущена благодаря инициативе компании «Top engineering» при поддержке хукумата города Душанбе.

Давайте разберемся, какие преимущества дает система онлайн-диспетчеризации лифтов.

Во-первых, она гарантирует круглосуточный и оперативный контроль за работоспособностью лифтового оборудования. То есть, если вы застряли в лифте ночью, в выходной или праздничный день, вам никто не скажет: «Ждите до утра»; пострадавшего освободят практически сразу, потому как на телефон дежурных инженеров придет оповещение о проблеме в ту же секунду, как лифт остановится в неположенном месте.

Во-вторых, снова остановимся на оперативности, потому как скорость реагирования действительно приятно удивляет. Во многих случаях при неполадке лифт следует всего лишь перезагрузить, и при системе диспетчеризации лифтов оператор может сделать это удаленно, без выезда бригады. Иными словами, проблема может быть решена за минуты.

В-третьих, уведомление о поломке лифта может быть решена еще до того, как кто-то из жильцов или гостей многоэтажки ее заметит. Опять же все это благодаря моментальному смс-уведомлению обслуживающей компании. Таким образом, лифт, оснащенный системой диспетчеризации, будет работать в режиме 24/7, и обеспечивать контроль за аварийной и предупредительной сигнализацией оборудования, тем самым гарантируя высокий уровень безопасности и эффективности использования дорогостоящих и сложных по своей конструкции технических средств.

- Наши клиенты в любое время могут узнать, в каком состоянии находятся их технические средства. Ежедневно во время эксплуатации лифтов мы гарантируем незамедлительное оповещение опытного диспетчера при возникновении любой нештатной ситуации. Причем данный процесс проходит в автоматическом режиме, не требуя вмешательства человека или выполнения каких-либо дополнительных действий, - говорит директор компании «Top engineering».

На сегодняшний день система диспетчеризации лифтов запущена только в столице и только в лифтах бренда KOYO. Планируется, что в ближайшем времени данная система будет внедрена и в других крупных городах Таджикистана.

Компания «Top Engineering» является эксклюзивным официальным представителем мирового бренда лифтов и эскалаторов KOYO Elevator в Республике Таджикистан.

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