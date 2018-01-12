Анора впервые начала делать картинки на стекле девять лет назад

Героиню нашего сюжета Анору Рахматжанову по праву можно назвать волшебницей. Обычные ракушки, кусочки разноцветных камней, стекла и мрамора в ее руках оживают в причудливом сюжете ее картин.

Многие мастера, ремесленники работают в своих мастерских, но наша героиня создает свои шедевры в своей небольшой квартире в одном из столичных микрорайонов.

Картины из натуральных цветных камешков и ракушек являются не только замечательным дополнением к любому интерьеру, но и прекрасным подарком, сувениром для туристов.

В картинах Аноры оживают ее фантазии, сложенные из разноцветных кусочков стекла, камушек и ракушек Asia-Plus

В картинах Аноры оживают ее фантазии, сложенные из разноцветных кусочков стекла, мрамора, цветных камней, закрепленных на слое каменной или стекольной крошки и заключенных в рамку из дерева.

По словам Аноры, впервые она начала делать картинки из разноцветных камешков на стекле девять лет назад. Вот именно так зародилась эта идея, которая стала для нее по началу хобби, а потом уже делом всей жизни.

- Меня никто не учил этому, образы сами по себе появлялись в голове, ну а потом все это оживало в моих картинках.

В начале свои картинки она делала для себя, дарила своим друзьям. Но три года назад она представила свои работы на выставке.

- В 2015 году впервые со своими работами я приняла участие в выставке ремесленников. Там я познакомилась со многими мастерами.

Анора с гордостью говорит, что вступила в союз ремесленников и получила возможность заниматься своим ремеслом и представлять свои работы на выставках.

- Свои картинки в основном я создаю в свободное время или ночью, - делится Анора.

“Ночная тишина дает больше вдохновения, появляются новые идеи. Я стараюсь, чтобы ни одна из тем моих картинок не повторялась”.

Ее супруг вместе с сыном тоже вносят лепту в ее творения. Они изготавливают рамки на деревянной основе для будущих этюдов мастерицы.

Анора говорит, что это занятие стало для ее семьи хобби.

- Надеюсь, наше хобби в один прекрасный день станет настоящим ремеслом.

Зачастую бывает, что ей заказывают определенные пейзажи для мозаичного сувенира.

Анора оттачивает свое мастерство, и, чтобы повысить свой уровень, она хочет обучиться тонкостям этого ремесла у опытных мастеров.

Картины из натуральных цветных камешков и ракушек - замечательным дополнением к любому интерьеру Asia-Plus

- Думаю, если женщина, мать занята определенным делом и члены ее семьи всячески поддерживают ее, то обязательно это дело будет только развиваться и идти вперед.

Камешки для своих мозаик Анора покупает у компании “Рухом”, которая специализируется на продаже коллекционных минералов, кристаллов, поделочных, полудрагоценных камней и изделий из самоцветов. Ракушки ей привозят из Турции и других приморских стран.

В зависимости от размера картины цены на них колеблются от 20 сомони и выше.

- Когда мне привозят сырье, то практически сразу же зарождаются новые идеи для моих картин. Но больше всего мне нравится создавать этюды из наших, отечественных камней-самоцветов.

Мозаичные картины Аноры покупают как наши таджикистанцы, так и иностранные туристы в качестве оригинального подарка или сувенира на память о Таджикистане - стране самоцветов.