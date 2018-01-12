ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ЯНВАРЯ

1941 – В Горном Бадахшане близ областного центра – города Хорога сдана в эксплуатацию Хорогская ГЭС.

1962 – В СССР на полигоне под Семипалатинском (Восточный Казахстан) произведен первый подземный ядерный взрыв.

2002 – В столице РТ открылось посольство Японии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ЯНВАРЯ

1962 – Родился Давлатов Нусратулло Мукимович, председатель Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах 4-9 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем колебание от 6-11 тепла до 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла..

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, в районе Булункуля 35-37 мороза, днем 8-13 мороза, в районе Булункуля 15-17 мороза..

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 0-2 тепла.