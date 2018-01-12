Четыре субъекта Российской Федерации в 2018 году выбыли из списка регионов, участвующих в реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В текущем году закончился срок действия Госпрограммы в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Калининградской области и Удмуртской Республике, сообщает ИА "Фергана".

Таким образом, в этом списке осталось 58 субъектов (ранее в Госпрограмме принимали участие 62 субъекта РФ). Из них 8 являются территориями приоритетного заселения — Амурская, Сахалинская, Магаданская, Иркутская области, Хабаровский край, Приморский край, Забайкальский край и Республика Бурятия.

Напомним, что летом 2017 года сразу 17 регионов объявили о своем желании выйти из Госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. Первый замглавы МВД, курирующий вопросы миграции, Александр Горовой тогда заявил, что в 2017 году ее реализация «начала хромать». Руководители некоторых регионов говорили, они не знают, что делать с приезжими — куда их селить, какие рабочие места им предлагать, так как проблем хватает и с местным населением.

Госпрограмма по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она стала бессрочной. По оценкам экспертов Международной организация по миграции (МОМ), потенциальных участников программы переселения соотечественников, желающих переехать в Россию из стран СНГ, Балтии и стран восточной Европы, насчитывается от 5 до 10 миллионов человек. За все время действия программы из-за рубежа в Россию переселились более 650 тысяч соотечественников.

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