Министерство иностранных дел Таджикистан проводит переговоры с представителями Ирака в Казахстане по вопросу возвращения из этой страны 4 таджикских детей.

Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь МВД РТ Умарджон Эмомали.

«Все необходимые документы об этих 4 детях из Таджикистана, которые были найдены в Ираке и на данный момент находятся в убежище, мы передали в МИД страны и теперь представители МИД РТ проводят переговоры с представителями Ирака в Казахстане», - сказал он.

По словам Умарджона Эмомали, МВД также нашло родню этих детей.

«Мы уточнили, что 16-летняя Аиша, 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад - дети Илхомиддина Аслонов, жителя города Душанбе. Он три года назад поехал в Москву, а оттуда уехал в Ирак», - сказал пресс-секретарь, отметив, что Аслонов обвиняется в членстве в экстремистской организации «Исламское государство».

Напомним, что в сентябре 2017 года по российскому каналу Russia Today была показана история таджикской девушки по имени Аиша, которая, по утверждению российских журналистов, вместе с родителями жила в иракском Мосуле, а затем переехала в Талль-Афар. В сюжете рассказывается, что 16-летняя Аиша родом из Таджикистана, ее вывезли с территории, подконтрольной ИГ, в Багдад вместе с двумя братьями — 9-летним Абдуллой и 3-летним Мухаммедом, а также сестрой - семилетней Фатимой.

В сюжете также сообщалось, что по дороге в приют девушка познакомилась с женщиной из России с двумя детьми. В пути россиянка скончалась от сердечного заболевания, и Аиша взяла на себя заботу о ее детях - трёхлетней Мариам и четырёхмесячной Фуадим: имя умершей матери девочек неизвестно, отца звали Самир.

По данным Красного Креста в Ираке, на данный момент 70 женщин и детей из Таджикистана находятся в убежище в Ираке.

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