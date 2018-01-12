Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана по предложению Государственного комитета национальной безопасности провела проверку по выявлению причин роста стоимости продовольственных товаров.

В Службе сообщили, что соответствующее обращение ГКНБ последовало еще в начале 2017 года.

«Антимонопольное ведомство занимается согласованием цен и тарифов тех хозяйств, которые имеют доминирующее положение на рынках. На рынке продовольственных товаров не существует доминирующих хозяйств, однако мы провели проверки на этом рынке», - отметили в службе.

По данным источника, по результатам проверки выяснилось, что цены на продовольственные товары повысились не искусственным путем, а естественным.

“У нас рыночная экономика и стоимость продовольственных товаров определяет сам рынок”, - сказали в ведомстве.

По данным Нацбанка Таджикистана, инфляция в потребительском секторе в прошлом году составила 6,7%.

Сравнительно высоко выросли продовольственные товары, доля которых в структуре инфляции составила 4,3 процентных пунктов.

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