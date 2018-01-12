Ключи и техпаспорта от новых карет "скорой помощи" марки "Хундай Старекс" сегодня утром в торжественной обстановке вручил главврачам районных и городских больниц региона председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири.

В церемонии передачи машин, которая состоялась сегодня на площади Государственного флага республики, глава области, выступая перед работниками сферы здравоохранения, выразил надежду, что снабжение автопарков отделений и станций скорой помощи городов и районов новыми современными «неотложками» положительно скажется на предоставлении медицинских услуг населению и оказанию первичной медицинской помощи больным.

«В Послании Лидера нации здоровье граждан отмечено, как важнейшее условие развития страны, и руководство области и впредь будет уделять особое внимание сфере здравоохранения», - отметил А.Кодири.

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В течение 2016-2017 годов при поддержке руководства области медучреждения региона были обеспечены 25 единицами спецмашин «скорой помощи» и на сегодня областной автопарк станций скорой помощи имеет 109 современных «неотложек».

На приобретение 30 новых автомобилей скорой помощи из областного бюджета было выделено 1,4 миллиона сомони.

Новые автомобили были распределены следующим образом: Пенджикент – 4 единицы, районы Бободжон Гафуров и Деваштич, а также города Истаравшан и Худжанд – по три единицы, город Канибадам и районы Матча, Спитамен и Зафарабад – по две, города Истиклол, Бустон, районы Горная Матча, Шахристон, Джаббор Расулов, а также региональная больница Зарафшон, которая обслуживает жителей Ягноба, соответственно, по одной машине.