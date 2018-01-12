Идея открытия таджикской чайханы в столице российского черномземья принадлежит предпринимателям Хомиджону Фазлиеву и Джамолиддину Ходжаеву. Они оба - уроженцы Таджикистана, но давно живут и работают в России. Чайхану назвали «Рохат», в честь знаменитой душанбинской чайханы.

Идею открытия национальной чайханы, где любителям восточной, в особенности таджикской кухни предлагается широкий ассортимент национальных блюд и сладостей, прорабатывали долго, сообщил "АП" пресс-секретарь представительства миграционных властей РТ в РФ Иброхим Ахмадов.

Поваров специально пригласили из Таджикистана. По словам учредителей, это мастера восточных блюд. Плов, лагман, самса, манты и многие другие блюда, приготовленные руками таджикских мастеров гастрономии, уже приглянулись местным гурманам.

Чайхана оформлена в восточном стиле: орнамент, национальная резьба по дереву, сузане и национальная одежда, все создают по восточному уютную атмосферу. Посетители на время погружаются в сказочную атмосферу солнечного Таджикистана.

Стоит отметить что, на начальном этапе в чайхане трудоустроны более 20 человек - большинство из них являются трудовыми мигрантами из Таджикистана.

По словам предпринимателей, открытые национальной чайханы не только способствует улучшению сферы обслуживания общего питания, но и предоставит возможность местным жителям ознакомиться с национальной кухней и культурой древнего таджикского народа.

Между тем, в ноябре 2017 года радио СМИ сообщили, что решение о сносе душанбинской чайханы «Рохат» утверждено. Снос чайханы запланирован на предстоящие два года; за счет освободившейся площади будет расширена территория столичной мэрии.

Чайхана "Рохат" в Душанбе Asia-Plus

Чайхана «Рохат» появилась в Душанбе в 1958 году, она была построена по проекту советских зодчих - архитектора Константина Терлецкого, инженера-архитектора Даниила Гендлина и народного таджикского мастера Мирзорахмата Алимова.

В феврале 2017 года на официальном сайте телеканала CNN в разделе путешествия душанбинская чайхана «Рохат» была названа одной из «архитектурных жемчужин» и одним из лучших в мире чайных домов. В своем рейтинге CNN отмечало, что чайхана «Рохат» является одним из лучших мест в Душанбе для гостей, где можно за чашкой чая любоваться видом на город.

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