На днях стало известно, что незадолго до новогодних праздников в Москве спецслужбы помешали провести «стрелку» группировкам двух влиятельных воров в законе — Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз). Конфликт преступных кланов, способный в любой момент перерасти в кровавую разборку, стал вполне ожидаемым результатом начавшегося передела сфер влияния в столице.

По некоторым данным, яблоком раздора в этот раз стали три московских рынка, в борьбе за контроль над которыми могли сойтись сотни хорошо вооруженных бандитов. Есть и другие объекты, на которые имеют виды конкурирующие группировки, например, московские кафе и рестораны. В причинах обострения обстановки внутри преступного мира, «Лента.ру» разбиралась вместе с порталом «Прайм Крайм».

Рыночные отношения

В центре воровского конфликта, который вполне мог завершиться самой настоящей бойней, оказались три столичных рынка: Дорогомиловский у метро «Киевская», один из самых старых и престижных в Москве; Даниловский неподалеку от метро «Тульская», история которого насчитывает более полувека, и Бутовский рынок на 33-м километре МКАД.

— Раньше эти рынки отчисляли криминальному авторитету Зауру Алиеву по прозвищу Зайка (по некоторым данным, так Алиева звали старшие братья и родители — прим. «Ленты.ру»), — рассказывает редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер. — На практике отчисления выглядели так: человек Алиева по имени Сархан оптом привозил на рынки зелень, которая потом продавалась в розницу, а выручка шла криминальному авторитету.

В конце 2014 года сотрудники МУР задержали Зайку и его четверых бойцов с оружием, после чего они были арестованы. Алиева отправили в знаменитый столичный СИЗО «Матросская Тишина». И тут возникла неприятная для Зайки ситуация: в изоляторе находилась большая группа заключенных из окружения вора в законе Надира Салифова (Гули), о котором (как и о других ворах) Алиев имел неосторожность отзываться не самым лестным образом...

Заур Алиев (Зайка) Фото: mzk1.ru

С Зайки спросили по полной программе. Дали ему соответствующее имя по его поступкам, избили, записали все на мобильные телефоны и распространили на воле. Правда, у Алиева, который, конечно, был при солидных деньгах, нашлись и защитники. В частности, за Зайку заступился вор в законе Камо Сафарян (Камо Горьковский).

По указанию Камо вор в законе Нукри Дочия (Нукри Гальский), находившийся в «Матросской Тишине», наказал обидчиков Зайки. Любопытно, что Нукри считался человеком со стороны Гули — поэтому месть была не за само избиение, а за рассылку видео, после которого условия пребывания арестантов в СИЗО якобы стали куда более суровыми.

Камо Сафарян (Камо Горьковский) Фото: Прайм Крайм

— Камо на пару с Олегом Михаэляном (Олежка Ашхабадский) одно время хотели взять под контроль точки Зайки на рынках, — объясняет Виктория Гефтер. — Однако, им помешали некоторые обстоятельства. Во-первых, сами торговцы-азербайджанцы ни в жизнь не стали бы платить армянам. А во-вторых, Камо и Олежка не смогли бы одержать верх в противостоянии с Гули, которому в итоге отошло все, что было на Зайкиных рынках. Камо тогда едва не прошел «точку невозврата» в отношениях с Гули — но интуиция не подвела, и он вовремя ретировался.

Зайкин реванш

С тех событий прошло уже три года — и все это время на трех столичных рынках вместо Сархана, человека Алиева, работал другой оптовик. Однако Зайка, оказавшись в колонии, при помощи верного Сархана стал искать поддержку у воров в законе, чтобы вернуть собственные точки. И такой человек нашелся: им стал чеченский вор Азиз Батукаев (Азиз).

Азиз Батукаев (Азиз) Фото: Прайм Крайм

— Люди Азиза стали наведываться на рынки и говорить, чтобы торговцы теперь покупали зелень у их оптовика, — рассказывает редактор «Прайм Крайм». — Гули вскоре позвонил Азизу, но тот знаком с ним не был и, видимо, по разговору не сразу понял, с кем имеет дело. С первых же слов Азиз нагрубил Гули, мол, рынки три года назад забрали «по беспределу» и теперь, дескать, они возвращаются законному владельцу. Гули не стал дослушивать объяснения до конца и объяснил Азизу, что тот не прав. Последний бросил трубку.

Надыр Салифов (Гули) Фото: Прайм Крайм

Стоит сказать, что азербайджанец Гули — весьма влиятельная фигура в преступном мире страны. Именно он после ареста Захария Калашова (Шакро Молодой) считается главным претендентом на звание вора №1. Шакро же, по данным следствия, стал лидером преступного сообщества России после смерти вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Между тем Азиз — один из наиболее влиятельных чеченских воров в законе, что говорит само за себя.

По данным «Прайм Крайм», перед Новым годом для защиты своих инвестиций Гули поднял в ружье до семи сотен бойцов и дал понять оппоненту, что своего не отдаст. Азиз пригрозил симметричным ответом. Тогда вор в законе Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский) позвонил Гули и попросил решить конфликт без кровопролития.

Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский) Фото: Прайм Крайм

Привет от силовиков

— В конце концов сторонники Азиза предложили Гули встретиться узким кругом в кафе на Кутузовском проспекте в формате «пять на пять», — говорит Виктория Гефтер. — Оба вора в законе отправили туда своих представителей, и 30 декабря их «накрыли» оперативники. Всего в ОВД «Дорогомилово» доставили 15 человек: пять азербайджанцев и 10 чеченцев, включая уличную охрану.

С одной стороны, операция стала успехом для силовиков, которые в очередной раз спутали планы ворам в законе и задержали их приближенных. Но есть и обратная сторона: Азиз и Гули так ни о чем и не договорились. Чеченский вор не только остался без столичных рынков, но и вступил в конфликт с главным претендентом на воровской трон, тем самым весьма усложнив себе жизнь.

Дорогомиловский рынок Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»

— Гули с Азизом еще не воюет. Он показал свою силу — и Азиз, похоже, отступил. А когда разобрался, в какую историю вляпался, было уже поздно, — рассказывает собеседница «Ленты.ру». — Гули ясно дал понять Азизу, что не считает его вором в законе со всеми вытекающими. Скорее всего, старшие товарищи Азиза будут просить Гули, чтоб он его не трогал и оставил в покое. Но в целом обстановка очень напряженная — Салифов в любом случае чем-то ответит своему оппоненту...

Второй фронт

Между тем пока «генералы» преступного мира разбираются, кому получать деньги со столичных рынков, другим яблоком раздора в Москве, похоже, стали небольшие кафе и ресторанчики азиатской кухни. 9 января «Московский комсомолец» сообщил о том, что в Москве-реке рыбаки выловили тела 37-летнего Искендера Жолборосова и его односельчанина с многочисленными ножевыми ранениями. Издание отмечало, что погибший Жолборосов — приближенный киргизского вора в законе Улана Токтосунова (Сакал).

Улан Токтосунов (Сакал) Фото: Прайм Крайм

— Два года назад погибшего привлекали в Москве за разбой: его окружение село, а участие Жолборосова не смогли доказать, — говорит Виктория Гефтер, — по моим данным, незадолго до гибели его с товарищем пригласили в кафе в Люблино. Там с ними мирно поговорили, усадили в машину и увезли. Их трупы нашли в разных местах. Ножевые ранения — это воровской почерк: то есть убийцы сперва удостоверились, кто их жертвы, а потом по-тихому расправились с ними по указанию вора в законе.

Камчибек Кольбаев (Камчи) Фото: Прайм Крайм

Эксперт отмечает: двойное убийство, вероятнее всего, связано с разборками киргизских воров в законе Сакала и Камчибека Кольбаева (Камчи). Последний негласно контролирует большинство небольших кафе азиатской кухни в столице. По мнению Гефтер, вероятно, Жолборосов с товарищем были убиты в ходе попытки передела сфер влияния в этом бизнесе.

— Пока трудно сказать, станет ли убийство Жолборосова толчком к дальнейшим разборкам: возможно, на этом конфликт, что называется, будет исчерпан, — считает редактор «Прайм Крайм». — К слову, Сакал ближе к стороне Азиза: последний в свое время конфликтовал в Кыргызстане с Камчи. Но в московских разборках киргизских авторитетов чеченский вор в законе пока себя никак не проявлял и явных интересов в этом конфликте у Азиза нет. И уж точно события вокруг столичных кафе не связаны с противостоянием Азиза и Гули: это — совсем другая история, которая будет развиваться независимо от ситуации вокруг рынков.