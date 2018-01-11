Уже в 11 лет он добился славы, блестяще выступив на международном юношеском песенном конкурсе "Sanremo Junior 2010" и став обладателем диплома первой степени. А в 17 лет на международном музыкальном фестивале-конкурсе "Musikalischer Regenbogen" в Германии он получил Гран-при.

На этот раз героем нашей рубрики "Поколение NEXT" стал Шохрух Юнусов – студент Миланской консерватории.

Об истоках

Я родился и вырос в джамоате Пулотон города Канибадама. У нас в семье изначально придавали серьезное значение образованию. У отца два диплома вуза – он инженер-технолог и юрист. В настоящее время работает в органах стандартизации в Канибадаме. Мама тоже имеет два высших образования - по специальностям экономиста-международника и энергетика. Она работает начальником управления по делам женщин и семьи в хукумате Согдийской области. Мои родители с самого начала всячески поддерживали меня, и все, чего я достиг, - прежде всего их заслуга.

Мама всегда была строгой и требовательной и поэтому очень серьезно относилась к нашему воспитанию. Так получилось, что мне пришлось учиться в трех школах. Каждый раз она подходила к новому директору и просила ставить мне только объективные оценки. Даже экзамены приходилось сдавать дважды: в школе и маме. Возможно, поэтому я и мои братья сегодня учимся на отлично. Кстати, Международную школу в Душанбе я закончил с красным аттестатом, несмотря на то что все предметы мы изучали на английском языке. Мама в качестве импресарио сопровождает меня на всех международных конкурсах. Она мой режиссер, продюсер, дизайнер и личный доктор, всегда вдохновляет меня на победу.

С мамой

О первых шагах в искусстве

Кстати, петь я начал с трех лет. Много времени проводил перед телевизором, смотря разные музыкальные передачи. Тягу к музыке во мне впервые заметила мама, и поскольку она сама - творческий человек и очень любит классическую музыку, постепенно стала развивать во мне этот талант. Говорят, у меня звонкий голос, который хорошо подходит для вокального искусства, поэтому, несмотря на свой юный возраст, преимущественно я исполнял академические произведения.

Мое первое выступление на большой сцене состоялось в 2007 году в Душанбе, на фестивале «Нури умед», организованном телекомпанией «Мир». Мне тогда было всего 7 лет… Никогда не забуду момент, когда мой покойный дедушка Гаффор Алиев, любящий музыку и искусство, взяв меня за руку, повел на отборочный тур. В том же году я завоевал Гран-при на первом конкурсе «Донак» в Худжанде. Там присутствовали представители Казахстана, которые пригласили меня участвовать в музыкальном конкурсе в г. Алматы. После успеха в Казахстане в 2009 году нам сразу же предложили участвовать в детском музыкальном конкурсе «Славянский базар» в Витебске, в Беларуси.

Из школы в школу

До 7-го класса я учился в средней школе №25 г.Канибадама. В шестом классе, после моей победы на международном музыкальном конкурсе "Sanremo Junior 2010" в Италии, узнав о моем таланте, представители Таджикско-турецкого лицея (ныне лицей для одаренных детей г. Худжанда) предложили мне представлять Таджикистан на конкурсе популярной музыки в Стамбуле, и, когда я получил 3 золотых медали в трех номинациях, меня приняли в лицей на бесплатной основе. А в 2014 году, после визита Лидера нации, президента страны Эмомали Рахмона в Худжанд, по его поручению меня перевели в Международную школу г. Душанбе.

Шохрух Юнусов с президентом Турции

О достижениях

После участия в конкурсе в Италии в 2010 году меня пригласили на международный конкурс в Турцию. Мы выступали в трех городах - Стамбуле, Анкаре и Измире (три вида музыкальных конкурсов). Во всех этих конкурсах я занял первые места, и мне вручили три золотые медали. Кстати, отбор был жестким, там участвовали представители 135 стран мира. Для меня завоевание первого места на всех трех конкурсах было неожиданным, тем более что среди участников я был самым юным - мне было всего 12 лет. Президент Турции Реджеп Эрдоган, который узнал о моей победе, пригласил меня к себе во дворец. Так как я тогда был совсем ребенком, наверное, не полностью осознавал важность этой встречи. Но я точно помню, что господин президент был удивлен и восхищен тем, что обычный таджикский школьник, самый юный из участников, получил все первые места. После этой победы, пожалуй, я стал популярным человеком в Турции: большими тиражами выпустили сумки, блокноты и печатные издания с моей фотографией на обложке. Свое лицо я видел повсюду – в автобусах и общественных местах. Три года подряд меня приглашали на все подобные мероприятия в Турции.

Далее было участие в международном конкурсе на Иссык-Куле и во Франкфурте-на-Майне, в Германии. На III Международном музыкальном фестивале-конкурсе «Musikalischer Regenbogen» («Музыкальная радуга») в 2015 году я получил Гран-при фестиваля, исполнив «Серенаду» Шуберта, на немецком.

О наставниках и школе

Мой наставник - народный артист Таджикистана, известный тенор Адхам Халиков. Я многим ему обязан и благодарен этому замечательному человеку. Маэстро Халиков не только талантливый артист, но и замечательный и великодушный человек.

Кстати, когда я впервые услышал об Италии, ее традициях, истории и высочайшем искусстве, я стал мечтать учиться именно там. В мире Италия считается центром оперного искусства, о чем свидетельствует тот факт, что многие величайшие композиторы эпохи, такие как Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, а также звезды мировой оперы Энрико Карузо, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли и другие являются итальянцами.

Я очень долго шел к своей мечте и наконец добился своего. В прошлом году поступил в школу иностранных языков имени Леонардо да Винчи в Милане и изучил там итальянский язык. Одновременно получил несколько мастер-классов у итальянского профессора Дельфо Меникуччи. Кстати, после нашего знакомства и моих рассказов о Таджикистане господин Меникуччи мечтает приехать в нашу страну, и поэтому я понемногу обучаю его таджикскому языку.

Но самое главное, в 2017 году мне посчастливилось поступить в один из самых лучших и именитых музыкальных университетов мира – в Миланскую консерваторию им. Джузеппе Верди. Я стал одним из немногих счастливчиков и первым из Центральной Азии, кому посчастливилось поступить в эту консерваторию. Для справки: в отборе участвовали 5000 абитуриентов со всего мира, а прошли только 58 человек.

Особенность учебы в Италии заключается в том, что это место, где живут музыкой. Это примерно так же, как учиться дипломатии в Гарварде или инженерии в Массачусетском университете.

О других увлечениях

Помимо музыки увлекаюсь политикой и дипломатией. До 10-го класса я вообще думал стать дипломатом. Но, решив, что в музыке смогу достичь большего, я передумал. Еще я увлекаюсь изучением иностранных языков. В данное время свободно владею русским, английским, турецким и итальянским языками. Планирую изучить испанский и французский. Люблю читать. Обожаю футбол - болею за испанскую «Барселону». И очень люблю путешествовать.

О секрете успеха

Думаю, что у каждого человека есть определенный талант. Но одного таланта недостаточно. Нужно много трудиться. Талант ничего не значит, если не уметь его оттачивать. Необходимо иметь цель в жизни, желание и умение работать над собой, несмотря на ошибки, прогрессировать. Я верю, что эти качества способны сделать человека успешным.

Мне говорят, что я баловень судьбы. Я благодарен Аллаху за мою судьбу. За свою семью, родителей, которые день и ночь занимались мною, за братьев, которых безумно люблю. За обстоятельства и поддержку окружающих меня людей, которых не забуду никогда и которым всегда буду благодарен.

О сокровенной мечте

Конечно, мечтой каждого исполнителя является международное признание и выступление на самом высоком уровне – на сценах таких мировых театров, как миланский Ла Скала или нью-йоркский Метрополитен-опера. Моя мечта - оставить свой след в мировом искусстве, представляя свою родину, Таджикистан, на самом высоком уровне. Хочу донести рубаи Рудаки, Хайяма, Хафиза, Лоика, Фарзоны и многих других классических и современных поэтов, представив в жанре музыки, до слушателей по всему миру.

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