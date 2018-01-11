С 1 сентября 2017 года в Узбекистане стало возможным выбрать государственный номер автомобиля с востребованной комбинацией букв и цифр, заплатив за это большие деньги - в том числе на аукционе. Наш партнер «Открытая Азия онлайн» взялась исследовать рынок элитных номеров в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

УЗБЕКИСТАН

Онлайн-аукцион красивых номеров проходит на сайте avtoraqam.uzex.uz при поддержке Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. Доступ туда открыт для всех желающих, а сама процедура участия в аукционе не предусматривает использования каких-либо бумажных документов. Зарегистрироваться можно как с персонального компьютера, так и через мобильные устройства. Торговая платформа запущена согласно решению правительства страны от 31 августа 2017 года «О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств». Таким образом, теперь красивый автомобильный номер можно купить вполне легально и открыто.

Перед участием в торгах автомобилистам необходимо пройти регистрацию. Для этого нужно привязать к аккаунту пластиковую карту и внести залог в размере 10% от стартовой цены. После завершения торгов сумма снимается только с победителя аукциона, остальные же получают залог обратно.

Все предложения доступны участникам торгов на протяжении всего аукциона. Победитель, который заявляет самую высокую цену, определяется автоматически. За 5 дней ему необходимо закрыть все финансовые обязательства по заключенной сделке и в течение следующих 10 дней оформить свой номер в подразделении дорожной безопасности МВД Республики Узбекистан.

Онлайн-торговля номерами разделена на четыре категории: «Платиновая», «Золотая», «Серебряная» и «Бронзовая». Ежедневно в электронной системе AVTORAQAM (Автономер) заключается в среднем по 10 сделок.

Запуск новой торговой платформы вызвал большой интерес со стороны владельцев автомобилей. С сентября прошлого года через онлайн-аукцион было продано 684 номерных знака, из них 469 – физическим и 215 – юридическим лицам. За них выручено более 14,4 млрд сумов ($1,78 млн).

В структуре покупателей лидируют автолюбители Ташкента и Ташкентской области, доля которых составила 46%. Следующие позиции занимают покупатели из Ферганской области – 11%, Самаркандской области – 10%, Хорезмской и Андижанской областей – по 6%, Наманганской и Сырдарьинской областей – по 4%. Совокупная доля остальных регионов составляет 13%.

14 сентября в 15:24 в информационной системе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи была совершена первая сделка: житель Джизакской области купил «красивый» автомобильный номер E 070 EA за 7 563 637,5 сумов ($934).

Далее участники торгов стали щедрее. На сегодняшний день самым дорогим лотом, проданным на аукционе, является автомобильный номер из так называемой «золотой» серии – 30 777 ААА. Его продали с молотка 1 ноября 2017 года предпринимателю из Самарканда за 287 млн сумов ($35 500). Стоит отметить, что стартовая цена номера составляла 14 977 500 сумов ($1873) и в процессе торгов была увеличена в 20 раз. Сегодня на эти деньги можно купить 6 автомобилей марки Matiz, 4 Spark’а, 3 Nexia, 2 автомобиля Lacetti или одну Malibu либо Captiva!

Эта сделка потеснила с пьедестала ташкентского бизнесмена, который ранее купил «золотой» автономер 01 777 WEA почти за 97 653 300 сумов ($12 000).

Кроме этого, несколько номеров первой категории были проданы физическим лицам. Так, номерной знак 01 С 777 АВ был куплен на аукционных торгах за 81 926 925 сумов ($10 100). Другой житель столицы за номер 01 Е 777 АВ выложил 73 839 075 сумов ($9120). На данный момент это самые дорогие лоты, реализованные через онлайн-аукцион. Всего же продано с молотка 82 номерных знака.

Самый популярный номер в системе торгов – «777». Такая комбинация считается самой элитной, поэтому всего планируется выпустить 560 таких номеров, учитывая вариации букв и номера регионов.

Кроме выставленных на онлайн-торгах номерных знаков, автолюбители могут приобрести и те номера, которых нет в системе. Для этого нужно выбрать номер самому и подать заявку в подразделение дорожной милиции по месту жительства. В течение 3 дней заявление рассмотрят, а вот на изготовление номера уйдет около месяца. Стоимость такой услуги составляет 150 минимальных заработных плат ($3100). Любой каприз, как говорится, за ваши деньги.

КЫРГЫЗСТАН

Официально продавать «красивые» автомобильные номера в Кыргызстане начали год назад. Раньше регистрационный знак с удачным порядком чисел можно было получить «случайно». Теперь есть возможность выбрать номер с особенной комбинацией цифр на специальном сайте. В Государственной регистрационной службе (ГРС) появление аукциона объяснили тем, что так борются с проявлениями коррупции при выдаче номеров.

Стартовая цена номера с особенной комбинацией цифр 001 составляет 70 тыс. сомов ($1000). Номер с одинаковой комбинацией букв и этот же номер с разной комбинацией букв (например, 001 ААА, 001 ААВ) стоит 60 тыс. сомов ($860). Номер 777 с одинаковой комбинацией букв оценили в 60 тыс. сомов ($860), а с разной комбинацией букв – в 54 тыс. сомов ($774).

Торги проходят только в режиме онлайн, каждый шаг участника выполняется по установленным в системе правилам. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену за госномер.

Так называемые «красивые номера» покупает в основном молодежь 20-35 лет. В списке транспортных средств с государственными регистрационными номерными знаками повышенного спроса присутствуют такие марки эксклюзивных автомобилей, как Lamborghini и Bentley, - рассказали в ГРС.

Самым дорогим лотом за всю историю аукциона можно считать автомобильный государственный номер 01 KG 777 ААА. Он был продан за 1 миллион 716 тысяч сомов ($25 000). На эту сумму можно было купить новую иномарку. Стартовая же цена на торгах была 60 тысяч сомов ($860). Большую часть вырученных денег (91%) направили в госбюджет. За все время существования аукциона было продано номеров на сумму 21 млн сомов ($301 000).

ТАДЖИКИСТАН

В Таджикистане аукционы, на которых продают золотые номера для автомобилей, проводят с 2010 года. За семь лет таких торгов самым дорогим номером стал «01-01 АР (01)», и купили его за почти $12 тысяч в 2012 году.

Кстати, в этом же году в правоохранительные органы Таджикистана поступило негласное указание «сверху» об изъятии из использования автомобильных номеров 8888 и 7777, которые якобы принадлежали близким родственникам первых лиц страны. Эти номера были заменены на обычные; представители МВД тогда объясняли журналистам: нарушения правил дорожного движения и вседозволенность на дорогах со стороны автовладельцев с «золотыми» номерами вызывали недовольство и раздражение граждан.

Последний аукцион по продаже золотых номеров провели в Душанбе в августе 2017-го. Тогда были выставлены государственные номера из серии «ВА» и «ВВ-07». Стоимость одного лота составляла 630 сомони ($71) и всего было выставлено 224 госномера. О том, по какой цене в итоге были проданы драгоценные автотаблички, не сообщалось.

Кстати, все суммы, вырученные с таких торгов, перечисляется на строительство Рогунской ГЭС.