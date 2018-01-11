Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в 2017 году составила 6,7 процентов. В декабре инфляция составила 0,3 процента, сообщает Национальный банк Таджикистана.

«Доля продовольственных товаров в годовой инфляции составила 4,3 процентных пунктов, непродовольственных товаров – 1,2 процентных пункта, а услуг - 1,2 процентных пункта», - отмечается в сообщении.

Невысокий уровень инфляции в НБТ связывают с «активизацией антиинфляционной монетарной политики» и «стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке».

Ранее НБТ прогнозировал инфляцию по итогам 2017 года на уровне 7 процентов.

На таком же уровне планируется удерживать инфляцию и в 2018 году.

По итогам 2016 года уровень инфляции в Таджикистане составил 6,1%. Сравнительно высокий уровень инфляции за последние годы был зафиксирован в 2011 году, когда цены и тарифы повысились на 12,5 процентов.

Наиболее же низкий уровень инфляции за годы независимости в Таджикистане был отмечен в 2013 году - 5,1 процентов.