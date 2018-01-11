В Уголовный кодекс Узбекистана внесены поправки, освобождающие граждан от ответственности за совершение преступлений под физическим или психическим принуждением. Об этом 10 января сообщил портал Norma.Uz.

Закон о поправках был официально опубликован 10 января и в этот же день вступил в силу. Теперь совершение преступления под физическим или психическим принуждением считается отдельным обстоятельством, исключающим преступность деяния. Ранее принуждение рассматривалось как частный случай другого такого обстоятельства — крайней необходимости. То есть человек, преступивший закон под принуждением, и раньше имел все шансы быть оправданным. Однако новая редакция Уголовного кодекса предусматривает изменение в подходе к рассмотрению таких дел.

Эксперты Norma.Uz указывают, что понятие крайней необходимости предусматривает отсутствие выхода за ее пределы. Причиненный вред не должен быть более существенным, чем предотвращенный. Например, если некоего человека пообещали сильно избить, если он не убьет другого человека — это значит, что ему предлагается выйти за пределы крайней необходимости. Ведь если бы его избили — речь бы шла только о причинении вреда здоровью, что менее серьезно, чем убийство. Теперь же судьи будут обращать внимание лишь на сам факт принуждения. Таким образом, теперь в описанной ситуации человек имеет право поставить собственное здоровье выше, чем чужую жизнь.

При этом факт принуждения будет признан, если эксперты установят, что подсудимый не мог руководить своими действиями. Это отличается от невменяемости. Невменяемый человек в принципе не имеет возможности руководить своими действиями, а человек под принуждением имеет такую возможность, но лишен ее. Он сознает опасность и последствия своих действий, но все равно не может поступить иначе. Вся ответственность в таком случае будет лежать на том человеке, который принудил другого совершить преступление.

Эксперты Norma.Uz отмечают, что пока не совсем ясно значение термина «психическое принуждение». Официальные разъяснения на этот счет пока не выпущены. Однако эксперты полагают, что психическим принуждением будет считаться, например, угроза применить насилие к близким, но не угроза увольнения. То есть речь будет идти в основном все о том же физическом насилии, только применяемом не к самому человеку, а к другим людям.

Если суд признает, что человек сохранял возможность контролировать свои действия, то есть действовал не по принуждению, то его адвокат сможет поставить вопрос о крайней необходимости. То есть подсудимые, которые настаивают на том, что не могли не совершить преступление, сохраняют возможность избежать наказания и по старой схеме.

Стоит отметить, что оправдательные приговоры выносятся судами Узбекистана крайне редко. В октябре 2016 года президент страны Шавкат Мирзиёев признал, что за последние годы таких случаев вообще не наблюдалось, передает ИА «Фергана». «Самое неприятное в том, что за последние годы судами не вынесено ни одного оправдательного приговора. Можем ли мы из этого сделать вывод, что все следственные органы работают безошибочно и очень качественно? Нет, конечно», — заявил глава государства. Вскоре была опубликована официальная статистика о рассмотрении уголовных дел в 2016 году. Тема оправдательных приговоров в ней не затрагивалась. После этого в Узбекистане стартовала судебная реформа. За 2017 год суды оправдали 191 человека. Кроме того, в 238 случаях было установлено отсутствие события преступления, в 549 случаях было доказано, что деяние утратило общественно опасный характер, а в 1636 случаях было признано отсутствие состава преступления.