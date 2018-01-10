Страна: США
Жанр: боевик, комедия
Режиссер: Рон Шелтон
Актеры: Гленн Хедли, Рене Руссо, Морган Фриман, Джейн Сеймур, Томми Ли Джонс, Шерил Ли Ральф, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Рэйчел Де Ла Торре, Джонни Мэтис
Премьера в Душанбе: 11 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!
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