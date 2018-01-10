Страна: США

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Рон Шелтон

Актеры: Гленн Хедли, Рене Руссо, Морган Фриман, Джейн Сеймур, Томми Ли Джонс, Шерил Ли Ральф, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Рэйчел Де Ла Торре, Джонни Мэтис

Премьера в Душанбе: 11 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!