Учитель физкультуры школы № 44 села Миденшор Шугнанского района ГБАО задержан за кражу 21 тыс. сомони из дома своего земляка.

«В органы милиции обратился 27-летний гражданин, житель села Миденшор Бозича Кимматшоев с тем, что 5 января неизвестные люди, сломав окно и войдя в его дом, похитили 21 тыс. сомони», - сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

По данным источника, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со стороны сотрудников Управления МВД по Шугнанскому району, стало известно, что кражу совершил местный молодой человек - учитель физкультуры школы № 44 Зафар Назаралиев.

«Во время допроса Зафар Назаралиев полностью признал вину в совершении преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в пресс-службе.

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