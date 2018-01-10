Вице-председатель Ассоциации больниц Кореи, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим назначен советником министра здравоохранения Узбекистана, сообщает CA-News.

В ходе государственного визита Президента Шавката Мирзиёева 22-25 ноября в Республику Корея между руководителями двух стран были подписаны двусторонние взаимвыгодные соглашения и контракты в разных сферах, в частности, в сфере здравоохранения. В их рамках учреждена должность советника министра здравоохранения Узбекистана, на эту должность утверждена кандидатура известного профессора Республики Корея Юн Тэк Рима, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Профессор Юн Тэк Рим повысил квалификацию в медицинских школах Гуруме (Япония) и Джона Хопкинса (США), помимо работы в родной стране он также ведет деятельность на международном уровне, в частности, проводит академические исследования в таких престижных организациях, как Академия хирургов-ортопедов США, Всемирный союз хирургов-ортопедов и травматологов. На протяжении своей деятельности успешно провел более 8 тысяч сложных операций, а также несколько раз признан лучшим хирургом в родной стране. Именно для обучения под руководством профессора Юн Тэк Рима и прохождения у него медицинского обследования в Южную Корею часто съезжаются врачи и пациенты практически со всех стран мира.

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