Вопросы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном обсудили сегодня президент РТ Эмомали Рахмон и премьер-министр Узбекистана Абдулло Орипов, прибывший в республику с рабочим визитом.

В частности, были обсуждены вопросы устранения торговых ограничений, упрощения режима двусторонних поездок граждан, снижения тарифов на перемещение товаров, восстановления существующих железных дорог, очистки заминированных территорий на границе, открытия КПП и др., сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства подчеркнул важность усиления межгосударственных отношений с Узбекистаном в вопросах использования водных и энергетических ресурсов. Он отметил, что Таджикистан никогда не создавал проблемы в этом аспекте для стран региона, наоборот всегда выступал за сотрудничество в водной и экологической сферах», - отмечает пресс-служба.

Фото пресс-службы главы государства 1 /3

На встрече также были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с региональными и мировыми угрозами, в том числе с терроризмом и экстремизмом.

Обе стороны выразили надежду на успешные перспективы дружеских и искренних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном во всех сферах, представляющих обоюдный интерес, и выразили готовность укрепить правовую и нормативную базу межправительственных связей.

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