Народный артист России, старейший ведущий актёр Театра Сатиры Михаил Державин скончался на 82-м году жизни сегодня в Москве.

«После продолжительной тяжёлой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сообщили РИА Новости в театре.

О дате прощания и похорон будет известно позже.

С 1968 года Михаил Державин служил в Московском театре сатиры, на сцене которого сыграл десятки ролей. Среди его киноработ — «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи».

В 1989 году ему было присвоено звание Народного артиста.