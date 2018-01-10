Около миллиона жителей Киргизии не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в докладе Института омбудсмена Кыргызской республики, анонсированном 9 января, пишет ИА Фергана.

В исследовании подчеркивается, что Киргизия обладает значительными водными ресурсами, ее положение в этом плане – одно из самых выгодных в Центральной Азии. Однако после ликвидации колхозов и совхозов системы водоснабжения в селах много лет оставались без должного ухода и ремонта. В результате к настоящему времени во многих селах эти системы полностью перестали функционировать. Местные жители вынуждены пить воду из непроверенных источников.

В настоящее время в Киргизии насчитывается 1805 сел. В 1272 из них наблюдаются проблемы с централизованным водоснабжением, а в 397 селах водопроводные сети вообще отсутствуют. В этих населенных пунктах проживает около миллиона человек. Общая численность населения Киргизии составляет 4,8 миллиона человек. Таким образом, сложности с доступом к чистой воде испытывает примерно одна пятая населения.

В Институте омбудсмена считают, что основные причины сложившегося положения – несовершенство нормативно-правовой базы, бедность населения, истощение природных ресурсов. Еще одна важная причина – неравенство жителей городов и сел. На фоне урбанизации проблемы жителей села часто кажутся властям «не очень важными».

Для решения проблемы несколько лет назад была утверждена Государственная программа развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики на 2014-2024 годы. Согласно этой программе, на строительство и ремонт водопроводов в 425 селах планировалось потратить 6,9 миллиарда сомов. В феврале 2016 года эта программа была упразднена. Вместо нее приняли Стратегию развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года, общий объем финансирования которой составляет более 24,7 миллиарда сомов. Вкладывают средства в развитие водоснабжения и международные организации.

Однако нередко выделяемые средства расходуются неэффективно или расхищаются. За последние годы прокуратура возбудила 26 уголовных дел о нецелевом расходовании денег, выделенных на восстановление систем водоснабжения. А иногда ремонт водопровода проводится некачественно, вскоре после восстановления он ломается вновь. Это становится поводом для многочисленных жалоб населения.

В ближайшее время проблема водоснабжения будет обсуждаться на специальных слушаниях в парламенте Киргизии. Также планируется провести общественные слушания.