Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире телеканала "Хабар" выступил с обращением к народу. Он заявил, что у Казахстана есть исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран, передает NUR.KZ.

Елбасы информировал, что завтра, 10 января, будет опубликовано его ежегодное Послание и кратко обрисовал 10 основных задач, которые предстоит реализовать:

Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом новых технологий. Необходимо повысить производительность труда через импровизацию цифровых процессов и освоения современных бизнес-моделей.

Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства.

Третье. Необходимо применять новые технологии в агропромышленности, увеличивать экспорт производимой продукции в сельском хозяйстве.

Четвертое. Развивать транспортную и логистическую инфраструктуру, вводить цифровые технологии и системы интеллектуального транспорта. уменьшить сроки поставки грузов и удвоить количество транзитных товаров.

Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктуры позволят улучшить качество жизни казахстанцев. Ставится задача: на каждого казахстанца увеличить площадь жилья.

Шестое. Перезагрузка финансового сектора. Меры по оздоровлению банковского сектора должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан.

Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить защиту фондового рынка.

Седьмое. Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребности экономики. Нужно повысить престиж профессии учителя.

В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания.

В 2016-2017 годах государством трижды повышались социальные выплаты. В том числе, базовые пенсии выросли на 29%, солидарные - на 32%, зарплаты медработников увеличились до 28%. Образование - до 29%. Госслужащих - до 30%. Это было очень хорошее увеличение доходов, подчеркнул президент, и эта тенденция будет продолжена.

В текущем году расходы бюджета на соцсферу повышены на 12% и превысят четыре триллиона тенге.

Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учетом стажа работы. Оклады учителей, прошедших обучение в рамках обновленного содержания учебных программ вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтвержденной квалификации.

Восьмое. Эффективное госуправление. Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг, господдержки, более полно учитывать потребности граждан.

Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления.

Девятое. Верховность закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями госполитики.

Десятое. Внедрение технологий "Смарт Сити" позволит эффективно решать проблемы растущих городов, повышать их привлекательность для инвесторов.

Президент Казахстана выразил надежду, что все казахстанцы ознакомятся с его Посланием. Также он подчеркнул важность развития цифровизации и необходимость для каждого казахстанца понять это. "Я верю, что Казахстан достигнет всех целей на пути светлого будущего", - заключил Назарбаев.