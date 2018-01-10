Накануне нового года Министерство юстиции Казахстана зарегистрировало объединение юридических лиц «Республиканский Союз общественных объединений и культурных центров таджиков Казахстана».

Все эти годы разрозненно осуществляли свою деятельность тринадцать официально зарегистрированных городских и областных объединений таджиков в разных регионах Казахстана, но республиканского объединения не было.

За последние двадцать лет было много попыток создать республиканский союз таджиков Казахстана, но безрезультатно.

Хорошо помню форум таджиков Казахстана осенью 2008 года в Алма-Ате, который был созван для объединения таджиков в единую республиканскую организацию. Это было плохо подготовленное мероприятие, которое завершилось провалом. Все делегаты в первые же часы работы форума раскололись на два агрессивно настроенных друг против друга лагеря. Было стыдно перед присутствующими на форуме в качестве гостей казахами, русскими, уйгурами, представителями других народов Казахстана.

В том, что почти через десять лет после того форума республиканский Союз таджиков в Казахстане все таки состоялся, большая заслуга Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Казахстане Назирмада Ализода. На протяжении последних трех лет он настойчиво добивался создания Союза, демонстрируя блестящие дипломатические способности. Он неоднократно совершал поездки в разные регионы Казахстана, где проживает многочисленная таджикская диаспора, встречался с авторитетными таджиками – учеными, деятелями культуры, предпринимателями.

Три года назад в Алмаатинской области на празднике Навруз, где собрались руководители большинства таджикских культурных центров, была предпринята попытка объединить все диаспоры, но тщетно. Годом позже в Сарыагашском районе в здании таджикской школы имени Бободжона Гафурова вновь собрались представители региональных таджикских объединений. Острые дискуссии ни к чему не привели. Все выступившие соглашались с необходимостью создания Союза таджиков, но как только встал вопрос о том, кого избрать руководителем этого Союза мнения разделились.

Таджики Южно-Казахстанской области требовали определить местоположение Союза – город Шымкент. Остальные делегаты с этим не согласились и считали, что центр Союза должен располагаться в столице Казахстана Астане, рядом с Ассамблеей народа Казахстана. И на этот раз Союз таджиков не состоялся.

9 сентября 2016 года на прием в честь 25-й годовщины Независимости Таджикистана в Таджикской дипломатической мисси были приглашены руководители городских и областных объединений таджиков Казахстана. С ними имел продолжительную беседу Ализода. Лед тронулся! Руководители восьми таджикских культурных центров единогласно приняли решение о создании республиканского Союза таджиков. Но сама процедура регистрации Союза продолжалась больше года, и не по вине Минюста Казахстана, а самих культурных центров – кто-то вовремя не отчитывался в налоговые органы о своей деятельности, у другого всплыли задолженности по налогам и т.д. Но все позади. Союз таджиков – полноправный член Ассамблеи народа Казахстана. И это знаковое событие для Казахстанских таджиков. Тут уместно вкратце рассказать о самой Ассамблее.

Еще в далекие 90-е годы в многонациональном Казахстане была разработана Концепция межнационального и межрелигиозного согласия, учитывающая интересы всех этносов и конфессий. А в 1996 году по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана, как консультативно-совещательный орган при президенте. Бессменным председателем Ассамблеи на протяжении более 20 лет является сам президент. Еще в начале 90-х годов в престижном здании в центре Алматы, получившем название Дом Дружбы, каждому этническому объединению были представлены помещения. Теперь такие Дома Дружбы построены по специальному проекту почти в каждом областном центре .

Сегодня Ассамблея народа Казахстана – самая авторитетная и влиятельная общественная организация, которая объединяет 24 республиканских культурных центра.

Согласно Закону о выборах в Меджилис (нижняя палата парламента) Ассамблея имеет девять мандатов. Депутаты от Ассамблеи избираются на съезде путем тайного голосования. Это дает возможность представлять в парламенте некоренное население, обеспечить реальное участие всех народов республики в управлении государством.

В многонациональном и многоконфессиальном Казахстане таджики наряду с другими народами живут в атмосфере равноправия и равных возможностей.

Еще в Советские времена в Южном Казахстане функционировали таджикские школы. В те годы из Сарыагашского, Махтааральского и Абайского районов многие выпускники таджикских школ приезжали в Душанбе поступать в высшие учебные заведения. После распада СССР ни одна таджикская школа не была закрыта. В трех общеобразовательных таджикских школах учатся более трех тысяч учащихся. Ежегодно Казахстан выделяет Таджикистану сто образовательных государственных грантов для обучения в своих вузах. После распада СССР из Таджикистана в Казахстан переехали на постоянное место жительство примерно двести тысяч наших соотечественников. Начав жизнь с нуля, они без особых трудностей интегрировались в Казахстанское общество, стали полноправными его членами.

Председателем Союза таджиков Казахстана избран известный предприниматель Шакарбек Норматов, руководитель общества таджиков города Караганда. Ему 56 лет. Он выпускник Московского Агроинженерного института и Таджикского госуниверситета. В 80-е годы прошел хорошую управленческую школу в структурах Государственного Агропромышленного Комитета Таджикистана. Помимо таджикского и русского, свободно владеет казахским языком, что немаловажно в Казахстане. Уже несколько лет Норматов на общественных началах редактирует республиканскую газету Овози Точик (Голос таджика).

«Одной из приоритетных задач Союза таджиков - это взаимодействие и сотрудничество с исторической Родиной – Республикой Таджикистан, - сказал он. – Мы будем прилагать усилия по укреплению дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном».

«Кохи Нур» («Светлый дворец») – так называется Союз таджиков Казахстана. Будем надеяться, что этот Светлый дворец станет для казахстанских таджиков, прежде всего, объединяющей силой.