Сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента 7 и 8 января во время проведения профилактических мероприятий выявлено 3045 нарушений правил дорожного движения. В этот день было выявлено 20 нетрезвых водителей, в их числе - четыре женщины. Они попалу на "доску позора", сообщает CA-NEWS (UZ).



С недавних пор ГУВД столицы Узбекистана решило таким образом бороться с пьяными водителями и публиковать их фотографии и личную информацию на своем официальном сайте. Однако женщины в этом списке оказались впервые.



Отметим, что УБДД ГУВД Ташкента в прошлом году впервые начало выставлять фотографии пьяных водителей. В других странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане такая практика пока не применяется.