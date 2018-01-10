При составлении рейтинга CIES учитывали такие критерии, как возраст игрока, его амплуа, срок действующего контракта, уровень игры за последний год, опыт выступления за сборную и другие. В тройку вошли Лионель Месси, Неймар и Харри Кейн. Криштиану Роналду не оказалось в числе 40 самых дорогих футболистов мира, сообщает РБК.

Возглавил рейтинг Неймар — его стоимость CIES оценил в €213 млн.

На втором месте идет Лионель Месси, который старше бразильца на пять лет, — он стоит €202,2 млн. Криштиану Роналду занял лишь 49-е место — 32-летнего португальца, чей контракт истекает в 2021 году, CIES оценил в €80,4 млн.



В десятку самых дорогих футболистов мира вошли пять представителей чемпионата Англии. Помимо Харри Кейна, который занял третье место, в десятке оказались Деле Алли (6-е место), Кевин де Брюйне (7-е место), Ромелу Лукаку (8-е место) и Поль Погба (10-е место).



Самые дорогие защитник и вратарь играют в «Барселоне»: Марк-Андре тер Штеген стоит €96,4 млн и занимает в рейтинге 31-е место, Самюэля Умтити CIES оценил в €101,5 млн, и это 25-е место рейтинга.

Наиболее ценным футболистом серии A оказался Пауло Дибала — аргентинец стоит €174,6 млн и занимает пятое место в рейтинге. Самым дорогим в бундеслиге оказался Роберт Левандовски — он стоит €107,5 млн (21-е место).



Неймар сохранил статус самого дорогого футболиста мира — он возглавлял рейтинг CIES и в прошлом году, но тогда его стоимость оценивалась в €246,8 млн. Месси год назад также шел вторым, но он за год вырос в цене — в январе 2017 года его стоимость составляла €170,5 млн (вероятно, это объяснялось тем, что в тот момент он еще не продлил контракт с «Барселоной»). На третьем месте в прошлом году шел Поль Погба, который стоил €155,3 млн.



Самые дорогие футболисты по версии CIES (стоимость в млн €)



1. Неймар — 213



2. Лионель Месси — 202,2



3. Харри Кейн ​— 194,7



4. Килиан Мбаппе — 192,5



5. Пауло Дибала ​— 174,6



6. Деле Алли — 171,3



7. Кевин де Брюйне ​— 167,8



8. Ромелу Лукаку — 164,8



9. Антуан Гризманн — 150,2



10. Поль Погба ​— 147,5…



49. Криштиану Роналду — 80,4



Подробнее на РБК:

https://sport.rbc.ru/news/5a54b5a59a79477181ca4819