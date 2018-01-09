В Душанбе возле здания представительства МВД России по вопросам миграции сегодня произошли беспорядки: милиция была вынуждена разогнать бушевавшую толпу и провести разъяснительные работы.

Сегодня утром у здания собрались тысячи желающих подать заявление на переезд по программе переселения в Россию. Сотрудники представительства объяснили им, что в настоящее время прием граждан не осуществляется по причине выходных дней в РФ, но подать заявление можно онлайн.

Однако таджикистанцы недопоняли сотрудников представительства, терпение их было на исходе: многие из них приходят сюда уже третий день подряд в надежде быть принятыми. Однако граждане РТ не учли тот факт, что в России, а значит и во всех госструктурах этой страны за рубежом, в настоящее время продолжаются новогодние выходные.

"Ситуация вышла из-под контроля, и сотрудники представительтства были вынуждены вызвать милицию. Прибывшие наряды милиции навели порядок, успокоив людей, проведя разъяснительные работы", - сообщил ""АП" начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

По его словам, в настоящее время представительство закрыто, у здания дежурят наряды таджикской милиции.

ТАК УЖЕ БЫЛО

В середине января прошлого года возле столичного представительства МВД РФ (по вопросам миграции) произошла практически аналогичная ситуация. Около тысячи таджикистанцев пытались штурмовать офис предствительства, устав стоять в очередях.

Все это случилось 12 января 2017 года - в день, когда сотрудники представительства вернулись на работу после новогодних каникул и планировали начать запись на первичную консультацию граждан, желающих принять участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.

Видеоролики с толпой таджикистанцев, штурмующих офис представительства МВД России, появились в социальных сетях на прошлой неделе.

На кадрах видна огромная толпа людей, которая собралась у ворот здания. Позже представительство сообщило, что в среднем к офису пришло от 800 до тысячи человек; впрочем, среди них были и зеваки. Порядок собравшиеся граждане соблюдать не желали, и начать работу представительство не могло. Спустя какое-то время на помощь представительству пришли милиционеры из ОВД района Исмоила Сомони.

Сотрудники представительства тогда заявили, что такого потока желающих уехать они еще никогда не видели.

Летом прошлого года представительство МВД России в Республике Таджикистан (по вопросам миграции) заявило, что в связи с наличием уже сформировавшейся до конца 2017 года очереди из ранее обратившихся граждан, запись впервые обращающихся лиц на консультацию для определения возможности участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была временно приостановлена. Однако с нового года она возобновляется по вышеуказанным требованиям.

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