В 2017 году на границе произошло 31 боестолкновение с нарушителями границы и контрабандистами, в результате уничтожены 18 и 20 контрабандистов и нарушителей границы задержаны военнослужащими пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана совместно и сотрудниками ГКНБ и другими силовыми структурами страны.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев, итоги деятельности комитета были подведены на коллегии, которая прошла с участием председателя ГКНБ РТ Саймумина Ятимова, командующего погранвойсками Раджабали Рахмонали, начальников соответствующих управлений ведомства.

За прошлый год подразделениями погранвойск совместно с другими силовыми ведомствами страны проведено 74 спецоперации, в том числе 46 операций совместно с сотрудниками ГКНБ и 18 спецопераций совместно с другими силовыми и правоохранительными структурами.

В указанный период таджикские пограничники совместно с другими силовыми структурами из незаконного оборота изъяли 1 тыс. 740,3 килограмм наркотиков, в том числе около 27,3 кг героина, 455,6 кг опиума, 865,7 кг гашиша, 386,8 кг каннабиса, 4,9 кг метамфетамина. Также изъято 25 единиц стрелкового оружия, 605 патронов, 9 ручных гранат, 40 единиц боевой амуниции.