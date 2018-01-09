Один из проблемных банков Таджикистана – «Точиксодиротбонк» - выставил часть своего имущества на продажу.

В частности, банк ищет покупателей для семи объектов в Душанбе, среди которых магазины, торговые центры и аптеки, сообщается на сайте банка.

Также выставлено на продажу имущество банка в 10 городах и районах страны.

Ранее руководство банка заявляло, что планирует значительно сократить расходы, в частности, связанные с зарплатой сотрудников банка, налогами, с арендой и др. Кроме этого, сокращено число штатных сотрудников банка.

Среди вкладчиков банка фигурируют также иностранцы, в частности, афганские дипломаты. Один из них в интервью Радио Озоди сообщил, что уже в течение двух лет он и еще трое афганских дипломатов не могут вернуть свои сбережения в размере 300 тыс. долларов США. Эту сумму они вложили в банк несколько лет назад, когда работали в диппредставительстве Афганистана в Таджикистане. Бывшие афганские дипломаты намерены подать на банк в суд, так как все обещанные сроки возращения их средств уже истекли.

В банке говорят, что на данный момент возвращают сбережения вкладчиков по частям.

«Мы возвращаем сбережения частями. На данный момент вкладчики получают свои средства ежемесячно в установленном порядке», - отметили в банке.

В начале прошлого года правительство выделило для поддержки этого банка средства в размере 2 млрд 250 млн сомони.

Господдержка предоставлена на пятилетний срок. В этом году банк должен вернуть 5% от этих средств, в будущем – 20%, а в последующие годы - по 25%. Данная поддержка покрывает 60% общих обязательств банка, оставшиеся 40% обязательств банк будет погашать за счет возврата кредитов, продажи имущества и привлечения дополнительных инвестиций.

В ноябре прошлого года первый заместитель председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев подчеркнул, что размер обязательств данного банка перед клиентами с начала прошлого года сократился более чем на 2,3 миллиарда сомони - с почти 3,9 миллиардов сомони до 1,6 миллиардов сомони.

Список активов «Точиксодиротбонк»-а состоит из 52 объектов. Туда вошли главный офис и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО «Душанбе Молл» (гипермаркет «Ашан»), гостиница «Таджикистан» в Душанбе, восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие.

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