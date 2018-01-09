Подземные толчки силой до четырёх баллов произошли сегодня утром на территории Таджикистана.

9 января в 5 часов 5 минут по местному времени на территории Таджикистана произошло землетрясение, сообщили «АП» в Геофизической службы Академии наук Таджикистана.

По данным таджикских сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 340 км юго-восточнее города Душанбе на территории Мургабского района ГБАО.

«В эпицентре интенсивность землетрясения составила 3-4 балла. В Душанбе подземные толчки не ощущались», - подчеркнули в Геофизической службе АН РТ.

Между тем, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в эпицентре землетрясения утром 9 января зафиксирована магнитуда в 5.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 350 км восточнее Душанбе, 133 км северо-восточнее Хорога и 130 км севернее административного центра Мургабского района.

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