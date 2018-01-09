Глава китайского бюро Би-би-си Кэрри Грейси ушла в отставку, заявив о неравной оплате труда по сравнению с коллегами-мужчинами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на блог журналистки.

Трудовой стаж Грейси в Би-би-си превышает 30 лет, региональное отделение компании в Пекине она возглавила четыре года назад.

«За последние четыре года в Би-би-си было четыре международных редактора: двое мужчин и две женщины <...> в июле 2016 года я узнала, что в предыдущем финансовом году эти мужчины заработали по меньшей мере на 50% больше, чем женщины», — написала Грейси.

По ее словам, в руководстве неравную зарплату объяснили «различиями в обязанностях» между главами региональных бюро, но разъяснить эти различия отказались. ​По данным британской Би-би-си, позднее руководство заявило, что в редакции «нет системной дискриминации в отношении женщин».

При этом в опубликованный в июле список десяти самых высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си вошли только две женщины: Клаудиа Уинклман ($677 тыс.) и Алекс Джонс (более $542 тыс.).