Воскресенье в крупнейшем городе Австралии оказалось самым жарким днем за последние 79 лет - температура воздуха достигла 47,3 градуса.
Жарче всего было в Пенрите, чуть западнее Сиднея. Власти предупреждают об опасности во всем районе Сиднея. Жителям запрещено разжигать костры и жарить на улице шашлыки.
Температура воздуха почти достигла рекорда 1939 года, тогда ртутный столбик термометра поднялся до отметки 47,8 градуса.
Телеканал Эй-би-си сообщил, что религиозная благотворительная организация Mission Australia помогала доставлять бездомных в больницы и приюты, чтобы те не находились на улице в такую жару.
В штате Новый Южный Уэльс около 7000 домов остались без электричества, частично из-за экстремальной жары, пишет Sydney Morning Herald.
В воскресенье в Сиднее проходил международный матч по крикету между Англией и Австралией. Градусник на стадионе показывал 57 градусов. Английские игроки уж точно не привыкли играть при такой жаре.
Участники международного сиднейского теннисного турнира были вынуждены покинуть корт в 10 утра по местному времени, после того как температура воздуха поднялась до 43 градусов.
Французская теннисистка Кристина Младенович извинилась перед своими болельщиками за то, что отказалась продолжать матч с австралийской Эллен Перез.
"43 градуса, но на корте было около 50 с самого начала, - написала Младенович в "Твиттере". - Я извиняюсь перед болельщиками. Первый раз в жизни я прекратила игру".
Журналист Джейми Пандарам пишет в "Твиттере", что из-за жары не могли работать спортивные фотографы.
Разводить огонь в Сиднее и его округе запрещено, так как и без аномальный жары в это время года в Австралии часто начинаются лесные пожары. Несколько пожаров уже вспыхнули в штатах Виктория и Южная Австралия, где сгорели несколько домов.
В сентябре 2017 года власти предупредили австралийцев о возможности масштабных лесных пожарах этим летом, так как зимой дождей почти не было.
Эксперты заявляют, что на температуру воздуха и морской воды влияют изменения климата, и это приводит к более экстремальной погоде.
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