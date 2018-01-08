Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана генерал-лейтенант Рустам Назарзода подвел итоги работы возглавляемого им ведомства за 2017 год. Он дал срок начальникам Управлений Комитета по Согду, Хатлону и ГБАО устранить допущенные промахи в работе, об этом «АП» сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО республики Умеда Юсупова. Какой именно, она не уточнила.

Были заслушаны отчеты заместителей Председателя КЧС об итогах деятельности территориальных подразделениях КЧС в прошедшем году, достижениях и допущенных недостатков. Работа трех Управлений КЧС была признана неудовлетворительной, а их руководителям поставлена задача для принятия эффективных решений в сложившейся ситуации. В частности, критике была подвержена работа по направлению войск гражданской обороны, где в 2017 году были допущены ряд ошибок, отметила Юсупова.

По словам Юсуповой, в прошлом году сотрудники КЧС и ГО Таджикистана спасли 203 (в 2016-137 человек) человека, и оказали помощь еще более 600 пострадавшим при стихийных бедствиях.

В 2017 году в целях реализации постановления правительства, КЧС запустил единый номер «112», который позволяет обработать информацию и сократить время на реагирование на поступающие сообщения. Было отмечено, что единый номер в этом году будет активирован на территории всей страны.

Рустам Назарзода подчеркнул, что совместная работа со всеми компетентными министерствами и ведомствами страны в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет продолжена. Также, руководитель спасательного ведомства говорил о значимости усиления международного сотрудничества в этой области.

В 2017 году для оснащения аварийно-спасательных подразделений, на основании подписанных соглашений между КЧС и Россией и Японией, Комитету было передано 32 единицы аварийно-спасательной техники, а также специальные легковые автомобили.