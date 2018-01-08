Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, новым Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан назначен Гасан Дилсуз оглу Мамедзаде.

Гасан Дилсуз оглу Мамедзаде до назначения в Таджикистан являлся послом Азербайджана в Литве, сообщили «АП» в дипломатическом представительстве Баку в Душанбе.

Первым послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан был Алиев Магеррам Абыш оглу.

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