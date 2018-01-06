Все школы индийского штата Уттар-Прадеш временно закрыты из-за аномальных холодов. Об этом сообщает местный телеканал NDTV, пишет РБК.



Перерыв в работе школ продлится как минимум до начала следующей недели.



В одном из крупных городов штата Аллахабаде зафиксирована температура плюс 6,8 градуса, в Джанси — 6. Это примерно в два раза меньше среднего показателя для этого времени года.

Центрального отопления в Индии нет.



Индийское издание Daily News and Analysis сообщает, что из-за аномального холода в штате погибли как минимум пять человек. По данным газеты, 4 января столбики термометров опускались до плюс 3,4 градуса.

Между тем, 4 января телеканал CNN сообщил, что из-за снегопадов и мороза, обрушившихся на восток США, погибли не менее 12 человек. В Нью-Йорке из-за погодных условий было объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы. Днем в четверг температура опустилась до минус 5 градусов.