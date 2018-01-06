Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о недвижимости семьи экс-главы Таджикской железной дороги Амонулло Хукумова. По данным OCCRP, семья Хукумовых приобрела недвижимость в двух самых популярных туристических зонах Чехии, хотя ранее в интервью чиновник заявлял, что ни он, ни его жена не владеют какой-либо недвижимостью за рубежом.
По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), жена и дети Амонулло Хукумова (Хукуматулло), владеют шестью объектами недвижимости в Карловых Варах и Марианских Лазнях.
Согласно договорам о купле-продаже, полученными OCCRP, начиная с декабря 2012 года, Хукумовы потратили 10,6 млн долларов на два дома и четыре здания. По данным расследовательского центра, также у Хукумовых есть квартира в Москве за 1,1 млн долларов.
66-летний Хукумов покинул пост главы железных дорог Таджикистана в феврале 2014 года, в том числе после скандалов, связанных с его сыновьями. В 2008 году старшего сына – Рустама (тогда ему было 24 года) – арестовали в России по подозрению в торговле наркотиками, молодой человек был осужден, но позже, после скандала с российскими летчиками, он был освобожден.
Младший сын, Расул в октябре 2016 года, когда ему было 16 лет, стал участником крупного ДТП в Душанбе, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.
Согласно официальным данным, госчиновники в Таджикистане зарабатывают не более 5000 сомони (около $625) в месяц.
Супруга Хукумова, 57-летняя Амина Мусаева, по данным OCCRP, владеет компанией по продаже стрелкового оружия и строительной фирмой в Душанбе.
Как пишет OCCRP, вскоре после ухода Амонулло Хукумова с ТЖД семья приобрела историческое здание в Карловых Варах. Здание обошлось семье в 4,4 млн долларов. Сейчас оно сдается в аренду EA Hotel Esplanade. В мае 2015 года семья Хукумова приобрела еще одно здание на склоне над центром Карловых Вар за 184 тыс. долларов. В марте 2016 года Амина Мусаева купила два здания в деловом районе Карловых Вар за 4,3 млн долларов.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) является некоммерческим проектом, объединяющим целый ряд некоммерческих региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта охватывает территорию от Восточной Европы до Центральной Азии.
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Зарагуль8 часов назад
Легче всего пинать старика с больным сердцем, что вы АП типа самая смелая и честная газета не пороетесь в недвижимости и оффшорных счетах лействующих чиновников? Кишка тонка, страшновато за свою шкурку? И почему вы не пишете , как после того как 4 года как ушел Хукумов ТЖД в полной попе?? Скатываетесь к желтой политической прессе.. НЕ напечатаете мой коммент, значит трусы и мутильщики. Я еще в Фейсбуке напишу
Хуршед10 часов назад
Завидуйте молча, он заслуживает все это. Не говорите тут всякое. Он каждый месяц копил свои ежемесячные зарплаты и купил себе не большой домик. Ведь честным трудом не каждый может.
Рустам Хуршед7 часов назад
Завидуем и молчим, потому что кричи не кричи, все равно нас никто не услышит
ShaITan10 часов назад
esli chestno ya ne ponimau nafiga stol'ko deneg? ya konechno men'shi nikh zarabotyvau, no mne moikh khvataet na mnogoe, daje ostaetsa! a tut millioni i eshyo v samoi bednoi strane sredy stran SNG!!!
Роксана10 часов назад
За то вагоны у нас страшно смотреть не то , что ездить .
Саша Роксана9 часов назад
В СССР самой корумпированными республиками были из Средней Азии. Не стоит удивляться, для Таджикистана самое главное что бы не было войны, народ давно уже привык к таким новостям как и в других странах.
материалист10 часов назад
Интересно узнать какую материальную помощь оказала эта семья пострадавшим от ДТП с участием Р. Амонулло?
ShaITan10 часов назад
prochital na saite nu molodci!!! daje vkluchili isochniki otkuda infa
Zzz10 часов назад
Ну просто вишенка
Tajikboy10 часов назад
Ну так вот оно данные давайте действуйте от куда как почему этот красавец до сих пор на свободе
Никто10 часов назад
И откуда ?
ShaITan Никто10 часов назад
vsya infa dostovernaya na saite oni vilojili svoi istochniki so vsemi ssylkami na nujnie saity i dokumenty. Dalee firma 50 na 50 razdelili ego doch i jena. Ustavnoi kapital 9400dollarov otkryvali firmu aj v 2013 godu
ShaITan10 часов назад
vse eti ludi ne ponimaut chto kogda vremya pridyot ikh kak rossiyskikh oligarkhov vykinut kuda nado.
Рустам ShaITan8 часов назад
Ничего не будет, Таджикистан давно уже акционерный холдинг нескольких кланов. Амонулло финансировал в первые годы становления, и ему отдали ТЖД, чтобы он вернул свои инвестиции. Так что он чист перед акционерами страны.