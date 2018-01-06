Суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы за использование служебных полномочий. Это первый приговор в отношении политика, который создает основания для его экстрадиции из Украины в Грузию. Сторонники экс-президента назвали решение суда политическим, сообщает РБК.

«Приговор» грузинского суда… по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал он в своём Facebook.

То, что его судят за использование права на помилование, по мнению экс-президента, говорит о политическом характере дела, а также о том, что новые власти страны за пять лет не нашли более существенного компромата

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Дело рассматривалось в течение двух лет. Приговор вынесен по делу Сандро Гиргвлиани – сотрудника одного из банков в Тбилиси, пишет Радио "Свобода".

Полицейские похитили Гиргвлиани в январе 2006 года после ссоры в одном из Тбилисских баров, отвезли в пригородный лес и жестоко избили.

Похищенный сумел бежать, но заблудился в темноте и погиб, упав в овраг. Четырех высокопоставленных полицейских, похитивших Гиргвлиани, позднее приговорили к нескольким годам тюремного заключения.

Однако родители погибшего, его друзья и лидеры оппозиции утверждали, что похитители действовали не по своей воле, а выполняли приказ высшего руководства МВД страны.

По версии следствия, для того чтобы не бросать тень на руководство МВД и членов своего ближайшего окружения в "силовых структурах", президент Саакашвили посоветовал полицейским чиновникам, похитившим Гиргвлиани, взять всю вину на себя и пообещал им взамен скорое освобождение.

Через три года Саакашвили издал указ о помиловании около 170 бывших полицейских и военнослужащих, среди которых оказались и похитители Сандро Гиргвлиани. Позднее Европейский суд по правам человека пришел к заключению, что помилование целой группы осужденных на самом деле было прикрытием для того, чтобы освободить из тюрьмы тех, кому президент обещал свободу в обмен на молчание.

Против Саакашвили возбуждены еще несколько уголовных дел. Его обвиняют в организации избиения депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью супругу Саакашвили – первую леди Сандру Руловс; а также в растрате бюджетных средств и разгоне протестов. Против безоружных демонстрантов применялись резиновые пули, хотя в законодательстве нет прямого разрешения на их использование.